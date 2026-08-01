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Saturday Night: Mishouris Blues Band
Билеты от 1500₽
Киноафиша Saturday Night: Mishouris Blues Band

Saturday Night: Mishouris Blues Band

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Чарующий мир блюза с Mishouris Blues Band

В Чикаго 50-х годов ритм-н-блюз звучал на каждом углу. Эти традиции стали основой для большинства современных музыкальных жанров во всем мире. Однако настоящих аутентичных блюз-бэндов, передающих атмосферу старой Америки, осталось немного. Одним из таких коллективов является Mishouris Blues Band.

Группа радует зрителей неподражаемой «чёрной» классикой Чикаго и Миссисипи 30-60-х годов. В её репертуаре вы услышите всё: от элегантного свинга до напористого новоорлеанского ритм-н-блюза. Исполнители радуют поклонников как классическими произведениями Мадди Уотерса и Би Би Кинга, так и собственными композициями, выполненными в том же стиле.

Лидер и мастер своего дела

Лидер коллектива Михаил Мишурис — один из самых известных в России музыкантов-последователей чикагской и новоорлеанской школы блюза. Его выдающаяся карьера началась в Чикаго, блюзовой столице мира, где он выступал в легендарном клубе Buddy Guy's Legends.

Профессор Майкл Урбан, автор американского издания о российском блюзе «Russia Gets The Blues», называет Мишуриса лучшим российским блюзовым певцом. Его мощный баритон и обаяние привлекают внимание и вызывают восхищение зрителей.

Музыканты на сцене

Во время выступления на сцену выйдут:

  • Михаил Мишурис — гитара, вокал
  • Алексей Фетисов — бас-гитара
  • Евгений Бобров — ударные
  • Николай Добкин — фортепиано
  • Александр Гуреев — саксофон

Каждый из этих музыкантов привносит в выступление свою уникальную энергетику, делая каждое шоу Mishouris Blues Band ярким событием на отечественной блюзовой сцене.

Купить билет на концерт Saturday Night: Mishouris Blues Band

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Август
29 августа суббота
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

Фотографии

Saturday Night: Mishouris Blues Band

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