Saturday Night: Jazzplay & Саша Магерова

Ночной концерт «JazzPlay»: Волнение и творчество

В программе ночного концерта «JazzPlay» – прекрасный джазовый ансамбль, который сочетает ритм-секцию, солирующий саксофон и красивый женский вокал. Зрителей ждёт музыка последних десятилетий в оригинальных аранжировках, дополненная живыми импровизациями. «JazzPlay» создает атмосферу, полную стиля и ощущения единения с музыкой.

Кредо коллектива

Джаз для участников ансамбля – это не только возможность для импровизации, но и внутреннее богатство, изобретательность и достоинство. Уникальная философия группы отражена в девизе: «JazzPlay» – это еще и созвучное «just play!» – просто играй, общайся с публикой, будь чутким к её настроению.

Саша Магерова – звезда вечера

Специальным гостем вечера станет известная московская певица Саша Магерова. Она обладает искренним и проникновенным голосом, который уже успел завоевать сердца многих. Саша получила классическое образование в музыкальном училище в Мурманске и закончила эстрадно-джазовый факультет Государственной Классической Академии им. Маймонида.

Международные успехи

Магерова активно участвует в джазовых фестивалях, включая Московскую «Усадьбу Jazz», а также норвежские «Nordlys» и «Varangerfestivalen». Она неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а также участвовала в отборе на «Евровидение» от России.

Уникальный стиль

Творчество Саши – это сочетание фанка, соула, блюза и джаза. Эти жанры имеют общие корни, и Магерова чувствует их, как немногие. Её вокал вдохновлял иностранных исполнителей, включая известного Грегори Портера и Майю Азусену.

Состав ансамбля

Вместе с Сашей на сцене выступят:

Роман Нетёсов (саксофон)

Владислав Гафиятов (клавишные)

Марат Гафиятов (бас-гитара)

Алексей Денисов (ударные)

Приготовьтесь к незабываемой музыкальной вечеринке с «JazzPlay»!