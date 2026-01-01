Saturday Night: Jazzplay & Саша Магерова

В программе ночного концерта «JazzPlay» – прекрасный джазовый ансамбль, который сочетает ритм-секцию, солирующий саксофон и красивый женский вокал. Зрителей ждёт музыка последних десятилетий в оригинальных аранжировках, дополненная живыми импровизациями. «JazzPlay» создает атмосферу, полную стиля и ощущения единения с музыкой.
Джаз для участников ансамбля – это не только возможность для импровизации, но и внутреннее богатство, изобретательность и достоинство. Уникальная философия группы отражена в девизе: «JazzPlay» – это еще и созвучное «just play!» – просто играй, общайся с публикой, будь чутким к её настроению.
Специальным гостем вечера станет известная московская певица Саша Магерова. Она обладает искренним и проникновенным голосом, который уже успел завоевать сердца многих. Саша получила классическое образование в музыкальном училище в Мурманске и закончила эстрадно-джазовый факультет Государственной Классической Академии им. Маймонида.
Магерова активно участвует в джазовых фестивалях, включая Московскую «Усадьбу Jazz», а также норвежские «Nordlys» и «Varangerfestivalen». Она неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных конкурсов, а также участвовала в отборе на «Евровидение» от России.
Творчество Саши – это сочетание фанка, соула, блюза и джаза. Эти жанры имеют общие корни, и Магерова чувствует их, как немногие. Её вокал вдохновлял иностранных исполнителей, включая известного Грегори Портера и Майю Азусену.
Вместе с Сашей на сцене выступят:
Приготовьтесь к незабываемой музыкальной вечеринке с «JazzPlay»!