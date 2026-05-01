Saturday Night: Аня Золотова и Нетёсов Бэнд

Ночная программа с яркими музыкальными импровизациями в клубе Алексея Козлова

В рамках ночной программы этого яркого ансамбля зрителей ожидают известные соул-, поп- и рок-хиты. Исполнители привносят в знакомые мелодии свежие стилистические решения, оставляя концепцию произведений неизменной, но придавая им новый, оригинальный силуэт.

Аня Золотова — голос соула и попа

Солистка ансамбля, Аня Золотова, с детства мечтала о большой сцене. Она обучалась вокалу в джазовой школе им. Джорджа Гершвина и увлекалась соулом, фанком и хип-хопом. Аня начинала свою карьеру в кавер-бэндах и сотрудничала с известными артистами, такими как Владимир Пресняков, «Ленинград» и «Баста». Её бархатистый тембр меццо-сопрано и опыт выступлений на крупных площадках делают ее незаменимой частью ансамбля.

Роман Нетесов — лидер и саксофонист

Роман Нетесов, московский джазовый саксофонист, более 25 лет выступает на сцене. Его музыкальная карьера началась с трубы, но встреча с пластинкой Джона Колтрейна «Africa» привела к увлечению саксофоном. Роман собрал команду из лучших джазовых музыкантов столицы, что придаёт проекту уникальность и разнообразие.

Звезды ансамбля

Святослав Епифанов — многогранный джазовый гитарист из Санкт-Петербурга, который с детства осваивал гитару и на данный момент является заметной фигурой на джазовой сцене.

— многогранный джазовый гитарист из Санкт-Петербурга, который с детства осваивал гитару и на данный момент является заметной фигурой на джазовой сцене. Давид Магоян — барабанщик, обладающий уникальным взглядом на музыку, сочетает элементы традиционного джаза, фри-джаза и поп-музыки.

— барабанщик, обладающий уникальным взглядом на музыку, сочетает элементы традиционного джаза, фри-джаза и поп-музыки. Антон Нетесов — один из ведущих джазовых контрабасистов, известный своими техничными и изобретательными соло.

— один из ведущих джазовых контрабасистов, известный своими техничными и изобретательными соло. Эдмонд Мурадян — пианист и композитор, чей стиль объединяет армянскую музыку, классическую гармонию и джазовую импровизацию.

На сцену выйдут: Аня Золотова (вокал), Роман Нетесов (саксофон), Антон Нетесов (бас-гитара), Святослав Епифанов (гитара), Эдмонд Мурадян (фортепиано), Давид Магоян (ударные).