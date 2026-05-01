Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Saturday Night: Аня Золотова и Нетёсов Бэнд
Билеты от 1000₽
Киноафиша Saturday Night: Аня Золотова и Нетёсов Бэнд

Saturday Night: Аня Золотова и Нетёсов Бэнд

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Ночная программа с яркими музыкальными импровизациями в клубе Алексея Козлова

В рамках ночной программы этого яркого ансамбля зрителей ожидают известные соул-, поп- и рок-хиты. Исполнители привносят в знакомые мелодии свежие стилистические решения, оставляя концепцию произведений неизменной, но придавая им новый, оригинальный силуэт.

Аня Золотова — голос соула и попа

Солистка ансамбля, Аня Золотова, с детства мечтала о большой сцене. Она обучалась вокалу в джазовой школе им. Джорджа Гершвина и увлекалась соулом, фанком и хип-хопом. Аня начинала свою карьеру в кавер-бэндах и сотрудничала с известными артистами, такими как Владимир Пресняков, «Ленинград» и «Баста». Её бархатистый тембр меццо-сопрано и опыт выступлений на крупных площадках делают ее незаменимой частью ансамбля.

Роман Нетесов — лидер и саксофонист

Роман Нетесов, московский джазовый саксофонист, более 25 лет выступает на сцене. Его музыкальная карьера началась с трубы, но встреча с пластинкой Джона Колтрейна «Africa» привела к увлечению саксофоном. Роман собрал команду из лучших джазовых музыкантов столицы, что придаёт проекту уникальность и разнообразие.

Звезды ансамбля

  • Святослав Епифанов — многогранный джазовый гитарист из Санкт-Петербурга, который с детства осваивал гитару и на данный момент является заметной фигурой на джазовой сцене.
  • Давид Магоян — барабанщик, обладающий уникальным взглядом на музыку, сочетает элементы традиционного джаза, фри-джаза и поп-музыки.
  • Антон Нетесов — один из ведущих джазовых контрабасистов, известный своими техничными и изобретательными соло.
  • Эдмонд Мурадян — пианист и композитор, чей стиль объединяет армянскую музыку, классическую гармонию и джазовую импровизацию.

На сцену выйдут: Аня Золотова (вокал), Роман Нетесов (саксофон), Антон Нетесов (бас-гитара), Святослав Епифанов (гитара), Эдмонд Мурадян (фортепиано), Давид Магоян (ударные).

Купить билет на концерт Saturday Night: Аня Золотова и Нетёсов Бэнд

Помощь с билетами
Май
30 мая суббота
22:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

RockSet
18+
Кавер Рок

RockSet

30 мая в 20:00 O'Connells Pub
от 1000 ₽
СимфоМультимедия «От аниме до K-pop»
16+
Живая музыка Кавер

СимфоМультимедия «От аниме до K-pop»

21 июня в 17:00 Московский продюсерский центр
от 800 ₽
Portnov
18+
Хип-хоп

Portnov

24 октября в 19:00 Twenty One Club
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше