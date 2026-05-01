Saturday Night: Аня Золотова и Нетёсов Бэнд

В рамках ночной программы этого яркого ансамбля зрителей ожидают известные соул-, поп- и рок-хиты. Исполнители привносят в знакомые мелодии свежие стилистические решения, оставляя концепцию произведений неизменной, но придавая им новый, оригинальный силуэт.
Солистка ансамбля, Аня Золотова, с детства мечтала о большой сцене. Она обучалась вокалу в джазовой школе им. Джорджа Гершвина и увлекалась соулом, фанком и хип-хопом. Аня начинала свою карьеру в кавер-бэндах и сотрудничала с известными артистами, такими как Владимир Пресняков, «Ленинград» и «Баста». Её бархатистый тембр меццо-сопрано и опыт выступлений на крупных площадках делают ее незаменимой частью ансамбля.
Роман Нетесов, московский джазовый саксофонист, более 25 лет выступает на сцене. Его музыкальная карьера началась с трубы, но встреча с пластинкой Джона Колтрейна «Africa» привела к увлечению саксофоном. Роман собрал команду из лучших джазовых музыкантов столицы, что придаёт проекту уникальность и разнообразие.
На сцену выйдут: Аня Золотова (вокал), Роман Нетесов (саксофон), Антон Нетесов (бас-гитара), Святослав Епифанов (гитара), Эдмонд Мурадян (фортепиано), Давид Магоян (ударные).