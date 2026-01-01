Saturday Night: Afro-Dite

Музыка Ямайки в исполнении Angelique и ансамбля Afro-Dite

Певица Angelique и её ансамбль Afro-Dite представят зрителям уникальную программу. В их репертуаре – мировые хиты ямайской музыки и современные композиции в стилях reggae, dub и других близких направлениях.

Магия и энергия регги

Аутентичный вокал Angelique сопровождается ярким звучанием электропиано, пульсирующего контрабаса и захватывающих звуковых спецэффектов. В основу исполнения положен узнаваемый ритм перкуссии. За кажущейся неторопливостью музыки скрывается мощная и мистическая энергия, способная захватить публику с первых нот.

Феноменальная карьера Angelique

Angelique – талантливая молодая вокалистка из Ямайки, известная своими выступлениями в жанре регги. Она сотрудничала с такими звёздами, как Дэмиен Марли, сын легендарного Боба Марли, и Лу Грэмм, вокалистом группы «Foreigner». Благодаря этому опыту Angelique создаёт атмосферу настоящего карибского вечера.

Атмосфера островов и редкий шанс для зрителей

Концерты Angelique и Afro-Dite вызывают ассоциации с тёплыми пляжами Флориды и Калифорнии. Это отличная возможность для поклонников регги насладиться аутентичной музыкой прямо в сердце российской столицы.

Состав ансамбля

На сцене вместе с Angelique выступят:

Антон Ильин – клавишные

– клавишные Михаил Данилов – перкуссия

– перкуссия Андрей Капустин – контрабас

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!