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Сатисфакция 2.0
Киноафиша Сатисфакция 2.0

Спектакль Сатисфакция 2.0

16+
Продолжительность 1 час 55 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Сатисфакция»: Поединок эмоций и мужской мир

Из истории:

  • Евгений Гришковец - выдающийся классик современности и лауреат таких премий, как «Антибукер» и «Золотая маска».
  • В 2011 году он написал пьесу «Сатисфакция», которая вошла в его золотую коллекцию и по которой был снят одноименный фильм.

О спектакле:

  • МУЖЧИНАМ – настоящий поединок двух стальных воль.
  • ДАМАМ – возможность побывать в мужском мире и лучше понять свою сильную половину.
  • Реальная история двух друзей, в которой есть все – предательство, подлость, ревность, страсть и ненависть. Здесь каждый зритель найдет моменты, перекликающиеся с его жизнью.
  • «Сатисфакция» – первое и единственное воплощение пьесы на театральной сцене. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский: «Театр – это искусство отражать». Этот спектакль действительно отражает большинство переживаний, скрытых мотивов и желаний современных мужчин.
  • Сюжет динамичный и хулиганский, полный юмора, интриг и неожиданных поворотов. Он вызывает приятную ностальгию и побуждает к размышлениям на вечные темы.
  • Музыкальные хиты прошлых лет и индивидуальность героев искренне и иронично показывают современную жизнь, вызывая у зрителей только положительные эмоции и возможность осмысления собственных поступков.

Роли исполняют:

  • ДМИТРИЙ - артист драматического театра и кино Дмитрий МАЗУРОВ
  • АЛЕКСАНДР - артист драматического театра и кино Александр АНОПРИКОВ
В ролях
Дмитрий Мазуров
Александр Аноприков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 8 ноября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
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