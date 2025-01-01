Спектакль Сатисфакция 2.0

Спектакль «Сатисфакция»: Поединок эмоций и мужской мир
Из истории:
Евгений Гришковец - выдающийся классик современности и лауреат таких премий, как «Антибукер» и «Золотая маска».
В 2011 году он написал пьесу «Сатисфакция», которая вошла в его золотую коллекцию и по которой был снят одноименный фильм.
О спектакле:
МУЖЧИНАМ – настоящий поединок двух стальных воль.
ДАМАМ – возможность побывать в мужском мире и лучше понять свою сильную половину.
Реальная история двух друзей, в которой есть все – предательство, подлость, ревность, страсть и ненависть. Здесь каждый зритель найдет моменты, перекликающиеся с его жизнью.
«Сатисфакция» – первое и единственное воплощение пьесы на театральной сцене. Как говорил Константин Сергеевич Станиславский: «Театр – это искусство отражать». Этот спектакль действительно отражает большинство переживаний, скрытых мотивов и желаний современных мужчин.
Сюжет динамичный и хулиганский, полный юмора, интриг и неожиданных поворотов. Он вызывает приятную ностальгию и побуждает к размышлениям на вечные темы.
Музыкальные хиты прошлых лет и индивидуальность героев искренне и иронично показывают современную жизнь, вызывая у зрителей только положительные эмоции и возможность осмысления собственных поступков.
Роли исполняют:
ДМИТРИЙ - артист драматического театра и кино Дмитрий МАЗУРОВ
АЛЕКСАНДР - артист драматического театра и кино Александр АНОПРИКОВ
В ролях
Дмитрий Мазуров
Александр Аноприков
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