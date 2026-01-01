Зрителей ждёт захватывающий концерт от группы Сатисфаер, известных своими яркими саундтреками и участием в популярных всероссийских шоу-проектах. Этот вечер станет настоящим событием, где объединятся живое выступление и создание музыкального произведения!
Не пропустите pre-party с DJ Lucas! Открытие дверей в 18:00, так что приходите заранее, чтобы настроиться на энергичный вечер.
Это выступление станет не только праздником музыки, но и уникальной возможностью стать частью исторического момента, где создается новый живой альбом. Убедитесь, что вы не пропустите это событие, и готовьтесь к незабываемой ночи!