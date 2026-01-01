Концерт группы Сатисфаер в концертном зале «Свобода»

Зрителей ждёт захватывающий концерт от группы Сатисфаер, известных своими яркими саундтреками и участием в популярных всероссийских шоу-проектах. Этот вечер станет настоящим событием, где объединятся живое выступление и создание музыкального произведения!

Что вас ожидает?

Живая музыка от выдающихся музыкантов столицы: саксофон, труба, гитара, бас, барабаны и большая бэк-группа.

Танцевальная программа от шоу-проекта TwoFunk .

. Съемки фильма и запись live-альбома.

Секретные гости на сцене – ожидайте сюрпризов!

Презентация нового материала группы.

Предконцертное событие

Не пропустите pre-party с DJ Lucas! Открытие дверей в 18:00, так что приходите заранее, чтобы настроиться на энергичный вечер.

Это выступление станет не только праздником музыки, но и уникальной возможностью стать частью исторического момента, где создается новый живой альбом. Убедитесь, что вы не пропустите это событие, и готовьтесь к незабываемой ночи!