Сатисфаер
Билеты от 1300₽
Сатисфаер

Сатисфаер

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте

Концерт группы Сатисфаер в концертном зале «Свобода»

Зрителей ждёт захватывающий концерт от группы Сатисфаер, известных своими яркими саундтреками и участием в популярных всероссийских шоу-проектах. Этот вечер станет настоящим событием, где объединятся живое выступление и создание музыкального произведения!

Что вас ожидает?

  • Живая музыка от выдающихся музыкантов столицы: саксофон, труба, гитара, бас, барабаны и большая бэк-группа.
  • Танцевальная программа от шоу-проекта TwoFunk.
  • Съемки фильма и запись live-альбома.
  • Секретные гости на сцене – ожидайте сюрпризов!
  • Презентация нового материала группы.

Предконцертное событие

Не пропустите pre-party с DJ Lucas! Открытие дверей в 18:00, так что приходите заранее, чтобы настроиться на энергичный вечер.

Это выступление станет не только праздником музыки, но и уникальной возможностью стать частью исторического момента, где создается новый живой альбом. Убедитесь, что вы не пропустите это событие, и готовьтесь к незабываемой ночи!

Купить билет на концерт Сатисфаер

Март
9 марта понедельник
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1300 ₽

