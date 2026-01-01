Спектакль Сатирикон

Комедийный моноспектакль «Сатирикон»

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится комедийный моноспектакль в исполнении Л. Таранова, основанный на произведениях A. Чехова, М. Булгакова, А. Аверченко, Тэффи и М. Зощенко. В центре повествования — необыкновенные происшествия, которые, хотя и кажутся событиями из прошлого, остаются актуальными и по сей день.

О чем спектакль?

Зрители станут свидетелями историй о чиновниках, просителях с пачками денег и даже фантастических снах о современном Чичикове. Как заметил А. Пушкин, «народ, как дитя, требует занимательности действия», и в «Сатириконе» это сделано на высшем уровне. В спектакле вы увидите:

Приемную крупного (ну, очень крупного!) начальника, где проситель долго ждет своего часа.

Чиновника, который желает покаяться перед... псом.

Фантастические сны литератора о чудачествах Чичикова, который, не теряя времени, продолжает «выбивать» средства и недвижимость из современного государства.

Для кого этот спектакль?

Моноспектакль будет особенно интересен любителям ёрнического юмора и сатиры, раскрывающей повседневность. Зрители встретят и узнаваемые истории из личной жизни, что создаст комичную атмосферу и даст возможность задуматься над смыслом происходящего.

Не упустите шанс насладиться остроумным и сатирическим театральным событием, которое подарит вам как смех, так и пищу для размышлений.