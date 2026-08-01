Сати Этника | Sati Ethnica

Сати Этника в Зеленом театре ВДНХ

Не упустите возможность посетить концерт Сати Этника в уникальной атмосфере Зеленого театра ВДНХ. Это событие подарит вам возможность насладиться музыкальными произведениями, которые представляют собой удивительный симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов, переосмысленных в современном звучании.

Солистка Сати Этника создает особую связь со зрителем, вовлекая его в атмосферу медитации и вечного внутреннего поиска. Музыка, которой она делится, помогает в раскрепощении ума и достижении гармонии.

Приходите на концерт и откройте для себя новый звуковой мир, где каждый звук — это шаг к самопознанию и внутреннему спокойствию.