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Билеты
Сати Этника | Sati Ethnica
Билеты от 2300₽
Киноафиша Сати Этника | Sati Ethnica

Сати Этника | Sati Ethnica

12+
Возраст 12+
Билеты от 2300₽

О концерте

Сати Этника в Зеленом театре ВДНХ

Не упустите возможность посетить концерт Сати Этника в уникальной атмосфере Зеленого театра ВДНХ. Это событие подарит вам возможность насладиться музыкальными произведениями, которые представляют собой удивительный симбиоз древних санскритских мантр и этнических мотивов, переосмысленных в современном звучании.

Солистка Сати Этника создает особую связь со зрителем, вовлекая его в атмосферу медитации и вечного внутреннего поиска. Музыка, которой она делится, помогает в раскрепощении ума и достижении гармонии.

Приходите на концерт и откройте для себя новый звуковой мир, где каждый звук — это шаг к самопознанию и внутреннему спокойствию.

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Август
30 августа воскресенье
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 2300 ₽

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