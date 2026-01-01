Оповещения от Киноафиши
Sati Ethnica
Билеты от 2500₽
Киноафиша Sati Ethnica

Sati Ethnica

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Возвращение SATI ETHNICA в TAU с программой MANTRA WAVE

Масштабное перформанс-событие MANTRA WAVE обещает сохранить интимность формата, одновременно расширяя возможности восприятия. Это не просто концерт — это живой звуковой поток, где сакральные мантры соединяются с аналоговой электроникой.

Зрители становятся активными соучастниками процесса, в котором танец превращается в медитацию, а звук — в вибрацию. Ваше внимание здесь играет ключевую роль, становясь проводником вглубь себя и открывая новые горизонты внутреннего мира.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального опыта. MANTRA WAVE — это шанс не только насладиться искусством, но и прикоснуться к древним традициям, унесенным в современность.

Апрель
5 апреля воскресенье
20:00
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
от 2500 ₽

