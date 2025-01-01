Меню
Sati Ethnica
Киноафиша Sati Ethnica

Sati Ethnica

16+
16+
О концерте/спектакле

Талант Сати Казановой в Москве: от села до этнической музыки

История успеха Сати Казановой, девочки из небольшого кабардино-балкарского села, полна вдохновения и уверенности. Она покорила наставников шоу «Фабрика звезд» и начала свою карьеру на эстраде. Но на этом ее стремление к самовыражению не остановилось.

Новые горизонты: этническая музыка

Сегодня Сати Казанова активно экспериментирует с этнической музыкой, привнося в свои композиции элементы различных культур. Этот шаг стал для нее не только творческой необходимостью, но и желанием донести до зрителей богатство традиционной музыки своего народа.

Творчество и влияние

Зрители могут ожидать от Сати яркие, эмоциональные выступления, которые соединяют современные ритмы с народными мелодиями. Ее музыка — это мост между генерациями и культурами, что делает каждое ее выступление уникальным.

Приглашаем всех поклонников театра и музыки насладиться творчеством Сати Казановой на ближайших концертах. Не упустите возможность увидеть, как талант и традиции вступают в гармоничное единство на сцене.

16 ноября
Пространство Tau Москва, Рязанский просп., 8а, стр. 10
