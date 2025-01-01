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Sati Ethnica
Киноафиша Sati Ethnica

Sati Ethnica

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыка, в которой отзывается вечность: Sati Ethnica с новым альбомом в амфитеатре Парка "Краснодар"

Чарующий мир старинных ритмов и мелодий оживет под звездным небом в августе. В Краснодар приедет Sati Ethnica с новым альбомом Lineage. Это уникальное событие обещает соединить время и пространство, сплетая древние смыслы в живую материю звука и света.

Путь к самопознанию через музыку

Сати Казанова, известная как одна из участниц «Фабрики», давно вышла за рамки привычного поп-звучания. Ее сольное творчество стало настоящей музыкой-практикой, медитацией в звуке и путем к себе. Sati Ethnica объединяет адыгские, славянские и восточные мотивы, заимствованные из старинных, почти забытых песнопений.

Новый альбом и его особенности

На сцене амфитеатра Краснодара артистка представит новый альбом Lineage, посвященный духу предков. В этом альбоме еще больше эклектики и этнических композиций, а элементы фламенко тонко вплетены в танцевальную часть. Блистательный танцор этого жанра, Степан Прибытко, специально для Sati Ethnica отбил испанский ритм пальмас, добавляя уникальность звучанию.

Уникальная атмосфера амфитеатра

Для такого звучания нужна особая атмосфера, как в амфитеатре парка "Краснодар". Мантры под открытым небом предполагают полное погружение в аутентичность момента. Не упустите возможность окунуться в пространство звука и смыслов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 1 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:00 от 3500 ₽

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