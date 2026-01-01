SATI ETHNICA представляет: MANTRA WAVE

MANTRA WAVE — это уникальная программа от SATI ETHNICA, где современные электронные звуки гармонично переплетаются с живым исполнением мантр и этническими элементами. Этот проект не просто концерт, а особый формат взаимодействия, позволяющий зрителям стать участниками — не просто слушателями, а полноправными соавторами звукового опыта.

Что вас ждет?

На борту речного корабля создается пространство для свободного танца и внутреннего присутствия. Зрители могут двигаться, отдыхать и просто быть в процессе, как им откликается. Мантры здесь не просто фон; они служат инструментом для фокусировки и внутренней настройки, создавая условия для глубокого погружения.

Звук и исполнение

Основой звучания программы является аналоговая электроника с плотным и насыщенным звуком. Мантры вплетены в электронную ткань с глубоким почтением к сакральным текстам, создавая эффект «живой вибрации». Это не музыка для фона — это звук, который нужно прожить.

Команда

За звук отвечают:

Ивайло Благоев — композитор, саунд-дизайнер, мастер аналоговой электроники

— композитор, саунд-дизайнер, мастер аналоговой электроники Ильдар Гиридхари — музыкант и исследователь звука с этническими корнями

MANTRA WAVE — это:

современная медитативная форма, собранная с музыкальной точностью

танцевальный процесс без давления и ожиданий

живой звук, передающийся напрямую, без фильтров и концепций

Важно: Запуск гостей начнется в 19:00. Количество билетов ограничено!