MANTRA WAVE — это уникальная программа от SATI ETHNICA, где современные электронные звуки гармонично переплетаются с живым исполнением мантр и этническими элементами. Этот проект не просто концерт, а особый формат взаимодействия, позволяющий зрителям стать участниками — не просто слушателями, а полноправными соавторами звукового опыта.
На борту речного корабля создается пространство для свободного танца и внутреннего присутствия. Зрители могут двигаться, отдыхать и просто быть в процессе, как им откликается. Мантры здесь не просто фон; они служат инструментом для фокусировки и внутренней настройки, создавая условия для глубокого погружения.
Основой звучания программы является аналоговая электроника с плотным и насыщенным звуком. Мантры вплетены в электронную ткань с глубоким почтением к сакральным текстам, создавая эффект «живой вибрации». Это не музыка для фона — это звук, который нужно прожить.
За звук отвечают:
Важно: Запуск гостей начнется в 19:00. Количество билетов ограничено!