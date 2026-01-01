Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Sati Ethnica
Киноафиша Sati Ethnica

Sati Ethnica

12+
Возраст 12+

О концерте

SATI ETHNICA представляет: MANTRA WAVE

MANTRA WAVE — это уникальная программа от SATI ETHNICA, где современные электронные звуки гармонично переплетаются с живым исполнением мантр и этническими элементами. Этот проект не просто концерт, а особый формат взаимодействия, позволяющий зрителям стать участниками — не просто слушателями, а полноправными соавторами звукового опыта.

Что вас ждет?

На борту речного корабля создается пространство для свободного танца и внутреннего присутствия. Зрители могут двигаться, отдыхать и просто быть в процессе, как им откликается. Мантры здесь не просто фон; они служат инструментом для фокусировки и внутренней настройки, создавая условия для глубокого погружения.

Звук и исполнение

Основой звучания программы является аналоговая электроника с плотным и насыщенным звуком. Мантры вплетены в электронную ткань с глубоким почтением к сакральным текстам, создавая эффект «живой вибрации». Это не музыка для фона — это звук, который нужно прожить.

Команда

За звук отвечают:

  • Ивайло Благоев — композитор, саунд-дизайнер, мастер аналоговой электроники
  • Ильдар Гиридхари — музыкант и исследователь звука с этническими корнями

MANTRA WAVE — это:

  • современная медитативная форма, собранная с музыкальной точностью
  • танцевальный процесс без давления и ожиданий
  • живой звук, передающийся напрямую, без фильтров и концепций

Важно: Запуск гостей начнется в 19:00. Количество билетов ограничено!

Купить билет на концерт Sati Ethnica

Помощь с билетами
В других городах
Май
31 мая воскресенье
21:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Александр Панайотов
12+
Поп
Александр Панайотов
24 марта в 19:00 Конгресс-холл ДГТУ
от 4500 ₽
Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях
6+
Рок
Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях
18 апреля в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Рубеж веков
16+
Инди
Рубеж веков
20 марта в 20:00 Подземка
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше