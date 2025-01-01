Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Satan
Киноафиша Satan

Спектакль Satan

Постановка
Ерундопель-театр 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тайны Средневекового Эзельдорфа в спектакле Ерундопель-театра Satan

В глухой средневековой австрийской деревушке Эзельдорф разгорается захватывающая история, полная магии и философских размышлений. В разгар охоты на ведьм появляется таинственный герой, обладающий чудесной сверхъестественной силой. Его имя — Сатана, и он представляет собой нечто большее, чем просто олицетворение зла.

О герое и его тайне

Сатана, или Филипп Траум — юноша, готовящийся стать священником, — открывает свою истинную сущность трем неразлучным друзьям. Он приходит, чтобы изменить жизни обитателей Эзельдорфа и бросает вызов их убеждениям и страхам. В его словах скрыты провокационные вопросы, которые заставляют зрителей задуматься о вечных истинах и противоречиях.

Путешествие во времени и пространстве

Вместе с Сатаной друзья отправляются в увлекательное путешествие, которое переносит их в иные эпохи и миры. Этот спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о современности, напоминая о том, что многие проблемы, с которыми сталкиваются герои, актуальны и для нас.

Зачем идти на спектакль?

Спектакль «Сатана» обещает быть не только визуально впечатляющим, но и насыщенным глубокими философскими размышлениями. В нем переплетаются элементы драмы и комедии, что делает его привлекательным для широкой аудитории. Не упустите шанс погрузиться в мир средневековых тайн и открыть для себя новые грани человеческой природы!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков

Фотографии

Satan Satan Satan Satan Satan Satan Satan
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше