Саша Самойленко & TOMAS BAND

Большой электрический рок-концерт в честь Саши Самойленко

Театральные зрители и поклонники рок-музыки, у вас есть уникальная возможность стать частью значимого события — большого электрического рок-концерта, посвященного Дню рождения Саши Самойленко, известного как лидер группы «Томас».

Лучшие хиты и специальные гости

На концерте прозвучат как многочисленные хиты группы, так и совершенно новые композиции. Специальным гостем вечера станет непревзойдённый Хухрянский, что обещает добавить особую изюминку в программу.

Праздничное настроение и разнообразие

Этот концерт уникален своим праздничным настроением, которое создаст атмосфере единства и веселья. Участие в мероприятии станет отличным способом отпраздновать день рождения Саши Самойленко в компании других любителей рок-музыки.

Не упустите шанс насладиться невероятной музыкой и яркими эмоциями — это событие точно не оставит вас равнодушными!