Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Саша Самойленко & TOMAS BAND
Билеты от 1000₽
Киноафиша Саша Самойленко & TOMAS BAND

Саша Самойленко & TOMAS BAND

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Большой электрический рок-концерт в честь Саши Самойленко

Театральные зрители и поклонники рок-музыки, у вас есть уникальная возможность стать частью значимого события — большого электрического рок-концерта, посвященного Дню рождения Саши Самойленко, известного как лидер группы «Томас».

Лучшие хиты и специальные гости

На концерте прозвучат как многочисленные хиты группы, так и совершенно новые композиции. Специальным гостем вечера станет непревзойдённый Хухрянский, что обещает добавить особую изюминку в программу.

Праздничное настроение и разнообразие

Этот концерт уникален своим праздничным настроением, которое создаст атмосфере единства и веселья. Участие в мероприятии станет отличным способом отпраздновать день рождения Саши Самойленко в компании других любителей рок-музыки.

Не упустите шанс насладиться невероятной музыкой и яркими эмоциями — это событие точно не оставит вас равнодушными!

Купить билет на концерт Саша Самойленко & TOMAS BAND

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
18:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
18+
Фламенко
Танцевальный клубный проект Tablao Flamenсo
29 декабря в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Marshmallows
18+
Рок-н-ролл
Marshmallows
2 января в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Stand Up от комиков с ТНТ
18+
Юмор
Stand Up от комиков с ТНТ
28 декабря в 20:00 Давай лама
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше