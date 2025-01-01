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Sasha Nordic: Санкт-Петербург - 2025 «И верить в любовь»
Киноафиша Sasha Nordic: Санкт-Петербург - 2025 «И верить в любовь»

Sasha Nordic: Санкт-Петербург - 2025 «И верить в любовь»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Sasha Nordic в Санкт-Петербурге

Впервые в Санкт-Петербурге выступит Sasha Nordic с авторской программой для раненых сердец. Певица, известная своими философскими песнями, представляет зрителям чувственную и откровенную героиню — сильную и самодостаточную женщину, отражающую реалии современного мира. Ее музыка откликается в душе каждого, особенно тех, кто ценит смысл в музыке.

Что ждать от концерта?

В программе концерта прозвучат как популярные треки, так и новые, ранее не опубликованные песни. Особое внимание уделите хиту «Где-то в параллельной вселенной» — саундтреку к рок-мюзиклу «#Кошки_мышки: игра для взрослых», в создании которого принимала участие сама Sasha Nordic.

Концертный тур

Тур под названием «И верить в любовь» стартовал в начале года в Калининграде и уже охватил множество городов страны, включая Новосибирск и Санкт-Петербург. Не упустите возможность насладиться живым исполнением и погрузиться в мир глубоких эмоций.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
20:00 от 1500 ₽

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