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Саша Мокин. Сольный концерт
Киноафиша Саша Мокин. Сольный концерт

Саша Мокин. Сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Саши Мокина: Уральская комедия в одном флаконе

Саша Мокин, известный как «легенда уральской комедии», готов порадовать своих поклонников сольным концертом. На сцене он уже 12 лет и за это время успел завоевать сердца зрителей своим уникальным стилем и неповторимым юмором.

Что ожидать от вечера?

На концерте прозвучат лучшие шутки, отобранные за годы выступлений. Саша обещает представить проверенный материал, а также добавить немного импровизации, что сделает вечер ещё более увлекательным и непредсказуемым. Зрителям гарантировано хорошее настроение с перчинкой!

Интересные факты о Саше Мокине

  • Саша Мокин — участник множества комедийных фестивалей и телепроектов.
  • Его юмор основан на наблюдениях за повседневной жизнью, что делает его шутки особенно relatable для широкой аудитории.
  • Мокин активно использует элементы импровизации, что добавляет интерактивности и живости его выступлениям.

Не упустите возможность увидеть Сашу Мокина вживую и зарядиться позитивом на его концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 31 июля
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 500 ₽

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