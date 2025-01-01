Саша Мокин. Сольный концерт

Саша Мокин, известный как «легенда уральской комедии», готов порадовать своих поклонников сольным концертом. На сцене он уже 12 лет и за это время успел завоевать сердца зрителей своим уникальным стилем и неповторимым юмором.
На концерте прозвучат лучшие шутки, отобранные за годы выступлений. Саша обещает представить проверенный материал, а также добавить немного импровизации, что сделает вечер ещё более увлекательным и непредсказуемым. Зрителям гарантировано хорошее настроение с перчинкой!
Не упустите возможность увидеть Сашу Мокина вживую и зарядиться позитивом на его концерте!