Саша Малой
Саша Малой

18+
О концерте

Саша Малой: стендап с искренностью

Саша Малой — талантливый стендап-комик, известный своей энергией и экспрессией. Он привлекает зрителей не только остроумными шутками, но и яркими фотографиями в социальных сетях. Несмотря на свою популярность, Саша сохраняет тепло и искренность, что делает его одним из самых любимых резидентов Stand-Up Club #1.

Малой принимал участие в различных телевизионных проектах, таких как «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны». Кроме того, в его послужном списке два сольных концерта: «Консьерто Вульгар» и новейший проект «Падший ангел». Эти выступления демонстрируют его уникальный стиль и способность вызывать смех и эмоции у зрителей.

Купить билет на концерт Саша Малой

Апрель
30 апреля четверг
20:00
КЦ «Сайдаш» Казань, Николая Ершова, 57а
от 1500 ₽

