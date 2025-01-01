Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Саша Малой
Киноафиша Саша Малой

Саша Малой

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап концерт Саши Малого в Санкт-Петербурге

Саша Малой, москвич по происхождению, сумел занять прочное место на российской комедийной сцене. Его карьера началась с традиционных путей для комиков — КВН и «Comedy Баттл». Однако Малой быстро избрал свой собственный путь, став популярным благодаря YouTube и социальным сетям.

Эмоциональная подача и искренность являются главными отличительными чертами его выступлений. Саша не боится делиться своими мыслями, порой даже самые обыденные темы в его интерпретации становятся свежими и неожиданными. Это привлекает внимание зрителей и гарантирует, что каждый его концерт — это уникальный опыт.

Что ожидать от концерта?

Во время выступления Саша Малой поднимает актуальные темы, делая акцент на комедийную интерпретацию повседневной жизни. Будьте готовы к искрометному юмору и искренним размышлениям о том, что происходит вокруг нас.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и насладиться искрометным юмором Саши Малого в Санкт-Петербурге!

Исполнители
Саша Малой
Саша Малой

Купить билет на концерт Саша Малой

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
16 ноября воскресенье
19:00
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Нина Шацкая и Jazz-трио
6+
Джаз
Нина Шацкая и Jazz-трио
11 декабря в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге
от 2500 ₽
6+
Классическая музыка
А.Шустин скрипка, Е.Изотов фортепиано, аб-т №12
19 ноября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
6+
Джаз
Магия свечей. Джаз на луне в Оранжерее
24 сентября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше