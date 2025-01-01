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Саша Малой
Билеты от 1250₽
Киноафиша Саша Малой

Саша Малой

18+
Возраст 18+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Саша Малой: Новый взгляд на комедию

Москвич Саша Малой, известный своим ярким и эмоциональным стилем, быстро завоевал сердца зрителей. Его карьера началась с привычных для российских комиков этапов — КВН и шоу «Comedy Баттл». Однако, как и многие другие участники Stand-Up Club #1, он выбрал для себя другой путь.

Саша стал популярным благодаря YouTube и социальным сетям, где его неповторимая подача и умение находить неожиданные подходы к привычным темам привлекли внимание широкой аудитории. Его выступления — это не только смех, но и глубокие размышления о жизни, что делает его шоу особенно привлекательными для зрителей.

Что ожидать от выступлений

На своих концертах Малой делится личными историями и наблюдениями, которые вызывают смех и сопереживание. Его юмор — это не просто шутки, а целые мини-истории, в которых каждый может узнать себя.

Комедийный стиль

Эмоциональная подача Саши Малого делает его уникальным на российской комедийной сцене. Он не боится говорить о сложных вещах и разбавляет их юмором, что создает особую атмосферу на его выступлениях.

Где увидеть Сашу Малого

Следите за расписанием его выступлений на официальных ресурсах и не упустите шанс увидеть его живьём. Саша Малой — это тот комик, который заставит вас смеяться и задуматься одновременно.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 1250 ₽

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24 августа в 16:00 КЦ ЗИЛ
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