Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Саша Малой
Билеты от 2500₽
Киноафиша Саша Малой

Саша Малой

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Звездный стендап в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное шоу с участием популярного комика Саши Малого! Этот вечер обещает стать настоящим праздником юмора и хорошего настроения. Саша Малой — один из самых ярких представителей российского стендапа, который завоевал сердца зрителей своими искренними и остроумными выступлениями.

Что ждать от вечера?

Саша Малой порадует зрителей свежими шутками и интересными историями из своей жизни. В программе выступления — не только комические номера, но и взаимодействие с публикой, что сделает вечер по-настоящему живым и запоминающимся.

Интересные факты о Саше Малом

  • Саша Малой стал известен благодаря участию в популярных юмористических шоу.
  • Его стиль отличается искренностью и легкостью подачи, что делает его выступления доступными и понятными для широкой аудитории.
  • Комик активно использует элементы improvisation, что добавляет уникальности каждому его выступлению.

Билеты и информация

Билеты на спектакль уже в продаже. Не упустите возможность увидеть Сашу Малого вживую! Для покупки билетов и получения дополнительной информации посетите официальный сайт театра или позвоните по телефону (495) 123-45-67.

Приходите, чтобы зарядиться позитивом и провести вечер в компании настоящего мастера юмора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
22:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
9 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
31 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Шансон на корабле
18+
Шансон
Шансон на корабле
3 сентября в 19:00 Северный речной вокзал
от 3000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше