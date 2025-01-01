Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Саша Малой. Стендап-концерт
Киноафиша Саша Малой. Стендап-концерт

Саша Малой. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Саша Малой: новый взгляд на комедию

Москвич Саша Малой начал свою карьеру в комедии, следуя привычным для российских комиков путям — КВН и «Comedy Баттл». Однако вскоре он перенаправил свое творчество в другую сторону.

Как и многие артисты Stand-Up Club #1, Малой стал популярным благодаря интернет-платформам, таким как YouTube и социальные сети. Его эмоциональная подача и искренность привлекают внимание зрителей, а уникальный подход к привычным темам делает его выступления особенно запоминающимися.

Уникальное сочетание юмора и наблюдательности

Смелый стиль исполнения Саши Малого — это не только комедия, но и глубокие наблюдения, которые находят отклик в сердцах зрителей. Он умеет перевести обыденные ситуации в увлекательный и неожиданный контекст, что добавляет динамику в каждое его выступление.

Почему стоит увидеть его выступление

Если вы ищете свежую порцию юмора, соединяющего жизненные ситуации с удивительным стилем подачи, то Саша Малой — тот артист, которого стоит увидеть. Его уникальный подход и способность находить смешное в привычном преобразуют любое выступление в настоящее шоу.

Исполнители
Саша Малой
Саша Малой

Купить билет на концерт Саша Малой. Стендап-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3000 ₽
5 января понедельник
21:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 2800 ₽
6 января вторник
18:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»

В ближайшие дни

Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
31 декабря в 18:00 Анненкирхе
от 1900 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
27 декабря в 14:00 Police Station
от 800 ₽
Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
28 декабря в 18:30 Стендап-клуб на Белинского
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше