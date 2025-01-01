Саша Малой и Вася Шакулин: совместный концерт топовых комиков в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и ярких эмоций! В рамках своего совместного концерта, известные комики Саша Малой и Вася Шакулин соберут зрителей в Stand Up Store Moscow. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником юмора.

Об исполнителях

Саша Малой — это имя, известное всем любителям стендапа. Его остроумие и индивидуальный стиль покорили сердца зрителей по всей стране. Вася Шакулин, в свою очередь, выделяется своим неповторимым тембром и невероятной харизмой. В тандеме эти комики создают настоящий фейерверк смеха!

Что ожидать от концерта

На концерте вас ждет оригинальный контент, основанный на повседневных ситуациях и личных историях комиков. Это уникальная возможность увидеть два стиля комедии в одном выступлении. Не упустите шанс насладиться живым взаимодействием с артистами и, конечно, атмосферой поддержки и смеха в стенах Stand Up Store Moscow.

Интересные факты

Саша Малой является участником нескольких популярных телевизионных проектов, что делает его выступление особенно увлекательным.

Вася Шакулин также активно выступает на международной сцене, представляя российский стендап за границей.

Не пропустите это незабываемое событие! Будьте готовы к тому, чтобы смеяться до слез и наслаждаться живым искусством комедии!