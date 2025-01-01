Меню
Саша Малой и Вася Шакулин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Саша Малой и Вася Шакулин

Саша Малой и Вася Шакулин

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Саша Малой и Вася Шакулин: совместный концерт топовых комиков в Stand Up Store Moscow

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и ярких эмоций! В рамках своего совместного концерта, известные комики Саша Малой и Вася Шакулин соберут зрителей в Stand Up Store Moscow. Это уникальное событие обещает стать настоящим праздником юмора.

Об исполнителях

Саша Малой — это имя, известное всем любителям стендапа. Его остроумие и индивидуальный стиль покорили сердца зрителей по всей стране. Вася Шакулин, в свою очередь, выделяется своим неповторимым тембром и невероятной харизмой. В тандеме эти комики создают настоящий фейерверк смеха!

Что ожидать от концерта

На концерте вас ждет оригинальный контент, основанный на повседневных ситуациях и личных историях комиков. Это уникальная возможность увидеть два стиля комедии в одном выступлении. Не упустите шанс насладиться живым взаимодействием с артистами и, конечно, атмосферой поддержки и смеха в стенах Stand Up Store Moscow.

Интересные факты

  • Саша Малой является участником нескольких популярных телевизионных проектов, что делает его выступление особенно увлекательным.
  • Вася Шакулин также активно выступает на международной сцене, представляя российский стендап за границей.

Не пропустите это незабываемое событие! Будьте готовы к тому, чтобы смеяться до слез и наслаждаться живым искусством комедии!

Купить билет на концерт

Расписание

6 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 2000 ₽

