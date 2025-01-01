Приглашаем на незабываемый вечер: "Саша Малой и Миша Кострецов" в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальное событие в мире комедии! 28 октября в 20:00 на сцене Stand Up Store Moscow состоится выступление двух ярких представителей российской комедийной сцены – Саши Малого и Миши Кострецова.

О спектакле

Вечер обещает быть наполнен остроумными шутками и искренними историями. Саша Малой и Миша Кострецов – мастера стендапа, каждый из которых обладает своим уникальным стилем и обаянием. Их выступления отличаются живым общением с публикой и актуальными темами, поэтому зрители могут ожидать не только смех, но и размышления над важными вопросами современности.

Что интересного?

Саша Малой – известный комик, который стал популярным благодаря своим оригинальным монологам и участию в телевизионных проектах. Миша Кострецов, в свою очередь, славится своим умением находить юмор в повседневной жизни. Вместе они создают неповторимую атмосферу, которая завораживает зрителей.

Не упустите шанс!

Приходите сами и приводите друзей! Это будет вечер, который запомнится надолго. Улыбки, смех и хорошее настроение гарантированы!