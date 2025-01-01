Если ваша душа откликается на строки поэзии, а аккорды гитары отсылают в мир грёз, этот вечер создан для вас. Вместе с талантливыми исполнителями Сашей Ирбе и Павлом Быковым вы отправитесь в увлекательное путешествие по «лабиринтам судеб» великих поэтов, чьи жизни переплетаются с историями их муз.
От Пушкина до Ахмадулиной, от Есенина до Рождественского — любовь стала главной поэмой, воплощенной в искусстве. Вас ждут романтические истории прошлого и не только:
В программе звучат:
Саша Ирбе — поэт, режиссёр, лауреат Грушинского фестиваля и премии «Золотой микрофон». Её голос станет проводником в мир, где строки обретают плоть, а любовные истории оживают.
Павел Быков — солист «Москонцерта», бас-баритон, мастер гитары и тонкий интерпретатор поэзии. Его исполнение — это диалог с эпохой, от романсов до песен Высоцкого и Окуджавы.
Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки, который наполнен страстью, тайнами и вдохновением!