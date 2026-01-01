Супергруппа "Саша и Сирожа" на сцене клуба "Douglas"

В клубе «Douglas» выступит легендарная группа «Саша и Сирожа». Эти персонажи, ставшие известными благодаря своим колоритным историям и ценным советам в телешоу «Калыханка», а также создатели пластинки-бестселлера «Ска-ты», готовы удивить зрителей в рамках своего нового проекта.

Что такое "Саша и Сирожа"?

«Саша и Сирожа» — это не просто дуэт, а настоящий культурный феномен. Они выступают в роли белорусских аналогов Бивиса и Баттхеда, попадая в комичные и абсурдные ситуации и делясь с аудиторией полезными советами, смешанными с нотками юмора. Команда также известна своими высококачественными музыкальными произведениями.

Яркое шоу с элементами перфоманса

Сегодня «Саша и Сирожа» представляют собой супергруппу, в которую входят участники известных коллективов, таких как «Ленинград» и «SPITFIRE», под предводительством Алексея Хацкевича. Это не просто набор профессионалов — это динамичное сочетание музыки и перфоманса, которое обещает стать незабываемым событием на музыкальной сцене.

