Саша Gradiva. Все хиты!

Музыкальный вечер с Сашей Антоновой в клубе 16 тонн

Готовы провести вечер с абсолютными хитами, под которые вы знакомились, влюблялись и переживали самые яркие эмоции в своей жизни?

Кто не зажигал под песню экстравагантной певицы Саши «За туманом» на танцполах? Или не проливал слезы неразделенной любви под «Не получилось, не срослось»? А может, вы не начинали жить заново под «Это просто дождь»? Эти и многие другие хиты вновь прозвучат на концерте.

Саша Антонова (Саша Gradiva) — поп-певица и хореограф, чьи треки были на слуху у каждого в нулевых. Ее узнаваемый голос и запоминающиеся мелодии сделали ее звездой, чье творчество стало символом целого поколения.

Концерт обещает быть ярким и насыщенным. Саша представит лучшие моменты своей карьеры и подарит зрителям возможность вспомнить незабываемые моменты из прошлого. Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера и вновь пережить все те эмоциональные истории, которые сопровождали вас в лучшие годы!