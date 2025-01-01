Меню
Sasha Cooper
Киноафиша Sasha Cooper

Sasha Cooper

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Sasha Cooper: Концерт-вечеринка в баре «Архитектор»

Не упустите возможность посетить уникальный концерт-вечеринку с участием Sasha Cooper! Это мероприятие пройдет в уютном баре «Архитектор», который славится своей атмосферой и оригинальным подходом к организации событий. Sasha Cooper — яркая фигура на музыкальной сцене, известная своим эклектичным стилем и умением соединять различные жанры.

Что ждать от вечера?

На вечеринке можно ожидать не только живую музыку, но и интерактивные элементы, которые сделают вечер незабываемым. Sasha Cooper умеет находить общий язык со своей аудиторией, поэтому вас ждет погружение в мир творчества и эмоций.

О баре «Архитектор»

Бар «Архитектор» — это одно из самых популярных мест в городе, где царит дружеская атмосфера и собираются творческие люди. Заведение предлагает широкий выбор напитков и закусок, что позволит вам расслабиться и насладиться вечером в компании хорошей музыки.

Советы зрителям

Рекомендуем прийти пораньше, чтобы занять лучшие места и насладиться атмосферой барной жизни. Также не забудьте о зарядке для телефона — вы не захотите пропустить мгновения, которые захочется запечатлеть на память!

Присоединяйтесь к нам на концерте Sasha Cooper в «Архитекторе» — это будет вечер, полный музыки, творчества и положительных эмоций!

В других городах

Краснодар, 5 сентября
Архитектор Краснодар, Красная, 118
23:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

