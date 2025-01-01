Меню
Саша Борсук. Стендап-концерт
Киноафиша Саша Борсук. Стендап-концерт

Саша Борсук. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Саша Борсук: стендап-концерт в Stage Standup Club

Не пропустите возможность увидеть яркое выступление талантливого комика Саши Борсука в Stage Standup Club. Этот стендап-концерт обещает быть не только смешным, но и насыщенным остроумными наблюдениями о жизни, отношениях и, конечно, о себе.

О Саше Борсуке

Саша Борсук — популярный стендап-комик, известный своим уникальным стилем и умением находить юмор в каждом аспекте жизни. Своими шутками он покорил сердца зрителей и собрал множество поклонников на различных площадках.

О чем будет речь?

На концерте вы услышите новые шутки и героические истории из жизни Борсука, которые никого не оставят равнодушным. Его искренность и неподдельный юмор создадут атмосферу веселья и единения с залом.

Почему стоит посетить?

Если вы хотите провести вечер в компании смеха и позитива, стендап-концерт Саши Борсука — это то, что вам нужно. Не упустите возможность получить заряд хорошего настроения и насладиться живым исполнением комических историй в уютной атмосфере Stage Standup Club.

Ждем вас на великолепном выступлении, которое запомнится надолго!

В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
21:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽

