Саша Алмазова
Возраст 6+

О концерте

Концерт Саши Алмазовой и группы Non Cadenza в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт Саши Алмазовой и группы Non Cadenza, где современные ритмы поп-музыки сочетаются с элементами джаза, соула и фанка. Саша Алмазова — не только автор оригинальных текстов и музыки, но и главная исполнительница, которая привносит в свое творчество яркое эмоциональное содержание.

В программе вечера — исключительно авторские песни на русском языке, а также джазовые кавер-версии. Музыканты стремятся найти новое звучание и исследуют грани своего творчества, что делает концерты особенно интересными для ценителей живой музыки.

Состав группы

В концерте примут участие талантливые музыканты:

  • Саша Алмазова — вокал
  • Константин Маминов — тенор- и сопрано-саксофоны
  • Илья Щеклеин — клавишные
  • Роман Николаев — барабаны
  • Максим Кореневский — контрабас

Это событие станет настоящим открытием для поклонников джаза и современной поп-музыки.

 

Май
30 мая суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

