Концерт Саши Алмазовой и группы Non Cadenza в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальный концерт Саши Алмазовой и группы Non Cadenza, где современные ритмы поп-музыки сочетаются с элементами джаза, соула и фанка. Саша Алмазова — не только автор оригинальных текстов и музыки, но и главная исполнительница, которая привносит в свое творчество яркое эмоциональное содержание.

В программе вечера — исключительно авторские песни на русском языке, а также джазовые кавер-версии. Музыканты стремятся найти новое звучание и исследуют грани своего творчества, что делает концерты особенно интересными для ценителей живой музыки.

Состав группы

В концерте примут участие талантливые музыканты:

Саша Алмазова — вокал

— вокал Константин Маминов — тенор- и сопрано-саксофоны

— тенор- и сопрано-саксофоны Илья Щеклеин — клавишные

— клавишные Роман Николаев — барабаны

— барабаны Максим Кореневский — контрабас

Это событие станет настоящим открытием для поклонников джаза и современной поп-музыки.