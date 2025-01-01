Саша Алмазова и CoolGroove Bigband п/у Юрия Ковешникова

Авторская музыка Саши Алмазовой в блестящих оркестровых аранжировках

Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке приглашает вас насладиться уникальным музыкальным событием. В этом концерте выступит талантливая Саша Алмазова, которая своим искусством завоюет сердца зрителей.

Саша Алмазова и CoolGroove Bigband

На сцене джаз-клуба прозвучит авторская музыка Саши Алмазовой, которую исполнят профессионалами своего дела — CoolGroove Bigband под управлением Юрия Ковешникова. Вы услышите не только великолепные аранжировки, но и мощный заряд энергии, который несёт живое исполнение.

Саша Алмазова — не только вокалистка, но и композитор, чьи произведения сочетают элементы джаза, соула и поп-музыки. Ее голоса известны не только в России, но и за её пределами, а сотрудничество с Bigband обеспечит насыщенный и яркий звук.

Интересные факты

Знаете ли вы, что CoolGroove Bigband включает в себя великолепный состав музыкантов, каждый из которых — виртуоз своего инструмента? Этот коллектив славится не только своими выступлениями, но и участием в различных музыкальных фестивалях. Джаз-клуб Игоря Бутмана, в свою очередь, известен своей атмосферой и высоким уровнем звучания, что делает его идеальным местом для такого концертного события.

Не упустите возможность увидеть это исключительное представление и погрузиться в мир качественной авторской музыки, которая подарит вам незабываемые эмоции!