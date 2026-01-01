Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Sara
Билеты от 0₽
Киноафиша Sara

Sara

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Новый концерт SARA: мрачные нотки рок-музыки

Группа SARA готова порадовать своих фанатов новым релизом. Это одна из немногих российских команд, которая в своей музыке затрагивает глубокие темы психологии человека. Их творчество отличается откровенным и доступным языком, что делает его привлекательным для широкой аудитории.

Музыка SARA — это сочетание мрака и архитектуры звука. Группа преуспела в создании атмосферы, которая позволяет зрителям стать главными героями собственных драматических фильмов. Перегруженные гитары и синтезаторы пронизывают каждую ноту, создавая уникальное звучание, свойственное только им.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и открыть для себя новое в мире рок-музыки. Концерт обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт Sara

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
В других городах
Март
Апрель
28 марта суббота
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1100 ₽
3 апреля пятница
19:00
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
5 апреля воскресенье
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1100 ₽
6 апреля понедельник
19:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1100 ₽
8 апреля среда
19:00
Куйбышев Самара, Куйбышева, 128а
от 1100 ₽
11 апреля суббота
19:00
Rock Club Омск, Лермонтова, 63
от 1100 ₽
12 апреля воскресенье
19:00
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
18 марта в 19:30 Glavstandup Hall
от 1490 ₽
Mishouris Blues
6+
Блюз
Mishouris Blues
24 апреля в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Золотые хиты Сан-Ремо. Концерт на корабле
Эстрада
Золотые хиты Сан-Ремо. Концерт на корабле
29 мая в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше