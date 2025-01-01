Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Саня, Ваня, с ними Римас
Билеты от 300₽
Киноафиша Саня, Ваня, с ними Римас

Спектакль Саня, Ваня, с ними Римас

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Трагедия и отчаяние: военная история трех сестер на сцене Театра Российской армии

 Действие начинается в 1941 году, в небольшой уральской деревне, где живут три сестры – Анна, Александра и Софья. Их судьбы переплетаются с ловушками войны, когда их мужья отправляются на фронт добровольцами и пропадают без вести в пекле конфликта.

Спустя несколько лет усталой от одиночества Александре предстоит сделать сложный выбор. Она решает связать свою судьбу с влюбленным в нее участковым милиционером Римасом, который становится для неё опорой в трудное время. Однако неожиданное появление её пропавшего мужа Ивана ставит перед ней непростой выбор и бросает тень на её новое счастье.

Интрига и лица войны

Спектакль затрагивает темы любви, утраты и преданности, погружая зрителя в атмосферу времени, когда каждая минута могла оказаться решающей. Интересный факт: пьеса поднимает важные вопросы о том, как война меняет не только судьбы людей, но и их внутренний мир.

Привлечение зрителей

«Три сестры» обещает стать ярким событием театрального сезона, привлекая внимание как старых поклонников, так и новых ценителей искусства. Ожидайте захватывающий сюжет, глубокие режиссёрские находки и талантливую актёрскую игру, которые сделают вечер незабываемым.

Купить билет на спектакль Саня, Ваня, с ними Римас

Помощь с билетами
Сентябрь
23 сентября вторник
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 300 ₽

В ближайшие дни

Простодурсен. Великий театр
6+
Детский
Простодурсен. Великий театр
15 ноября в 16:00 Практика
от 2000 ₽
Пушкин. В поисках любви. Антифейк
16+
Драма
Пушкин. В поисках любви. Антифейк
3 октября в 19:00 Арт-центр ИСИ
от 800 ₽
Яйцо Динозавра. Новогодняя версия
0+
Детский Детские елки
Яйцо Динозавра. Новогодняя версия
13 декабря в 14:30 Зоодепо в Московском зоопарке
от 1225 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше