Santana Tribute: Soul Sacrifice

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный неоспоримому мастеру гитары, Карлосу Сантане. Этот живой классик рок-гитары удивительно соединяет латиноамериканские и африканские ритмы с экспрессией рока, что делает его творчество поистине уникальным.
Карлос Сантана — обладатель десяти Grammy Awards и почетного места в Зале славы рок-н-ролла. Его хиты, ставшие знаковыми для нескольких поколений, не оставляют равнодушными ни зрителей, ни исполнителей.
На сцене выступят талантливые музыканты, каждый из которых привнесет свою индивидуальность в звучание:
Эти исполнители с удовольствием перенесут зрителей в мир музыкального богатства Карлоса Сантаны, исполняя его известные хиты, созданные на протяжении всей его карьеры.
Не упустите возможность насладиться этой незабываемой программой и стать частью музыкального праздника!