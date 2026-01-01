Оповещения от Киноафиши
Santana Tribute: Soul Sacrifice
Santana Tribute: Soul Sacrifice

О концерте

Концерт в честь Карлоса Сантаны

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный неоспоримому мастеру гитары, Карлосу Сантане. Этот живой классик рок-гитары удивительно соединяет латиноамериканские и африканские ритмы с экспрессией рока, что делает его творчество поистине уникальным.

Карлос Сантана — обладатель десяти Grammy Awards и почетного места в Зале славы рок-н-ролла. Его хиты, ставшие знаковыми для нескольких поколений, не оставляют равнодушными ни зрителей, ни исполнителей.

Исполнители концерта

На сцене выступят талантливые музыканты, каждый из которых привнесет свою индивидуальность в звучание:

  • Вадим Иващенко — гитара, вокал
  • Дмитрий «Ветеран» Честных — бас-гитара
  • Оскар Чулупонов — клавишные
  • Антон Лукьярчук — барабаны
  • Владимир Шевченко — перкуссия
  • Владимир Воеводин — перкуссия

Эти исполнители с удовольствием перенесут зрителей в мир музыкального богатства Карлоса Сантаны, исполняя его известные хиты, созданные на протяжении всей его карьеры.

Не упустите возможность насладиться этой незабываемой программой и стать частью музыкального праздника!

Апрель
4 апреля суббота
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

