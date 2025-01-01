Santana Rock party!: Carlos Santana tribute

Концерт-посвящение Карлосу Сантане

Этот концерт — дань уважения великому музыканту и живой легенде. Карлос Сантана — классик рок-гитары, который мастерски сочетал латиноамериканские и африканские ритмы с экспрессией рока. Обладатель десяти Grammy Awards и почетного места в Зале славы рок-н-ролла, он остаётся одним из самых почитаемых музыкантов мира.

Исполнение хитов великого гитариста

Музыканты исполняют хиты Карлоса Сантаны, охватывающие разные этапы его творчества, с присущей уважением и страстью. В составе коллектива:

Вадим Иващенко — гитара, вокал

Дмитрий «Ветеран» Честных — бас-гитара

Оскар Чулупонов — клавишные

Антон Лукьярчук — барабаны

Владимир Шевченко — перкуссия

Владимир Воеводин — перкуссия

Этот концерт — настоящее музыкальное путешествие в мир Карлоса Сантаны.