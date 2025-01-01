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Santana Rock party!: Carlos Santana tribute
Билеты от 1000₽
Киноафиша Santana Rock party!: Carlos Santana tribute

Santana Rock party!: Carlos Santana tribute

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт-посвящение Карлосу Сантане

Этот концерт — дань уважения великому музыканту и живой легенде. Карлос Сантана — классик рок-гитары, который мастерски сочетал латиноамериканские и африканские ритмы с экспрессией рока. Обладатель десяти Grammy Awards и почетного места в Зале славы рок-н-ролла, он остаётся одним из самых почитаемых музыкантов мира.

Исполнение хитов великого гитариста

Музыканты исполняют хиты Карлоса Сантаны, охватывающие разные этапы его творчества, с присущей уважением и страстью. В составе коллектива:

  • Вадим Иващенко — гитара, вокал
  • Дмитрий «Ветеран» Честных — бас-гитара
  • Оскар Чулупонов — клавишные
  • Антон Лукьярчук — барабаны
  • Владимир Шевченко — перкуссия
  • Владимир Воеводин — перкуссия

Этот концерт — настоящее музыкальное путешествие в мир Карлоса Сантаны.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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