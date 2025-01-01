Меню
Sanremo Jazz
6+
Возраст 6+

О концерте

Sanremo Jazz: три месяца изысканной музыки у моря

Откройте для себя новый формат джазовых вечеров - Sanremo Jazz. Это уникальная серия воскресных мероприятий, где классическая джазовая музыка встречается с атмосферой роскошного отдыха на берегу Чёрного моря.

Почему стоит посетить Sanremo Jazz?

Эксклюзивный состав музыкантов добавляет особую изюминку к каждому вечеру:

  • Павел Панфилов — барабанщик, участник Sochi Jazz Festival, игравший с Игорем Бутманом и Ларисой Долиной.
  • Артём Усачёв — контрабас, лауреат международных джазовых конкурсов и участник фестиваля в Ницце.
  • Александр Родионов — гитара, лауреат международных джазовых фестивалей.

Программа

На вечерах Sanremo Jazz вас ждут:

  • джазовые каверы мировых хитов,
  • авторские композиции в джазовой обработке,
  • саундтреки классических фильмов.

Уникальная атмосфера

Приходите насладиться магией джаза в месте, где море, песок и музыка создают неповторимую атмосферу. Sanremo Jazz — ваш билет в мир изысканного отдыха и прекрасной музыки!

Обратите внимание: стоимость билета является депозитом, который вы можете потратить в ресторане.

Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
4 января воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
11 января воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
18 января воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
25 января воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
1 февраля воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Sanremo Сочи, Черноморская, 13г
от 1000 ₽

