Откройте для себя новый формат джазовых вечеров - Sanremo Jazz. Это уникальная серия воскресных мероприятий, где классическая джазовая музыка встречается с атмосферой роскошного отдыха на берегу Чёрного моря.
Эксклюзивный состав музыкантов добавляет особую изюминку к каждому вечеру:
На вечерах Sanremo Jazz вас ждут:
Приходите насладиться магией джаза в месте, где море, песок и музыка создают неповторимую атмосферу. Sanremo Jazz — ваш билет в мир изысканного отдыха и прекрасной музыки!
Обратите внимание: стоимость билета является депозитом, который вы можете потратить в ресторане.