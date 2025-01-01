Sanremo Jazz: три месяца изысканной музыки у моря

Откройте для себя новый формат джазовых вечеров - Sanremo Jazz. Это уникальная серия воскресных мероприятий, где классическая джазовая музыка встречается с атмосферой роскошного отдыха на берегу Чёрного моря.

Почему стоит посетить Sanremo Jazz?

Эксклюзивный состав музыкантов добавляет особую изюминку к каждому вечеру:

Павел Панфилов — барабанщик, участник Sochi Jazz Festival, игравший с Игорем Бутманом и Ларисой Долиной.

— барабанщик, участник Sochi Jazz Festival, игравший с Игорем Бутманом и Ларисой Долиной. Артём Усачёв — контрабас, лауреат международных джазовых конкурсов и участник фестиваля в Ницце.

— контрабас, лауреат международных джазовых конкурсов и участник фестиваля в Ницце. Александр Родионов — гитара, лауреат международных джазовых фестивалей.

Программа

На вечерах Sanremo Jazz вас ждут:

джазовые каверы мировых хитов,

авторские композиции в джазовой обработке,

саундтреки классических фильмов.

Уникальная атмосфера

Приходите насладиться магией джаза в месте, где море, песок и музыка создают неповторимую атмосферу. Sanremo Jazz — ваш билет в мир изысканного отдыха и прекрасной музыки!

Обратите внимание: стоимость билета является депозитом, который вы можете потратить в ресторане.