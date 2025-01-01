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SanPete Specialists
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SanPete Specialists

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыкальной группы SanPete Specialists

Приглашаем вас на яркий вечер с группой SanPete Specialists, стремительно завоёвывающей клубную сцену Санкт-Петербурга. Этот коллектив можно смело назвать супергруппой: в его составе — опытные музыканты, ранее игравшие в таких известных проектах, как Lex & Команда, Red Elvises, Ля-Миноръ и Портовый Оркестр.

Состав группы:

  • Алексей "Lex" Блохин — клавиши, вокал (Lex & Команда, Red Elvises, Бахыт Компот)
  • Игорь Ковчегов — саксофон (Ля-Миноръ, Портовый Оркестр, The Hi-Tones)
  • Юрий "Хобот" Галинин — контрабас, бэк-вокал (HOBOT & Co, Bison Grass)
  • Дмитрий "Дус" Давыдов — ударные (Ля-Миноръ, Портовый Оркестр)

Музыка, которая заставит вас танцевать!

Основу репертуара SanPete Specialists составляют энергичные рок-н-ролл и буги, которым невозможно сопротивляться — эта музыка просто уносит в танцевальный вихрь! В программе также представлены джазовые стандарты 40-х годов и хиты блюз-рока, а кроме того — авторские композиции и легендарные песни на английском, итальянском и испанском языках. Музыканты планируют подготовить отдельную ретро-программу на русском языке, так что концерт станет настоящим праздником для всех ценителей ретро-музыки.

Особое внимание заслуживает игра фронтмена Алексея "Lex" Блохина — его фортепианная акробатика поразит даже самых искушённых зрителей.

SanPete Specialists обещают настоящий музыкальный ураган — не упустите возможность погрузиться в атмосферу ритмов прошлого и настоящего!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Noisy River Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59
20:00 от 700 ₽

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