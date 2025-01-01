Концерт музыкальной группы SanPete Specialists

Приглашаем вас на яркий вечер с группой SanPete Specialists, стремительно завоёвывающей клубную сцену Санкт-Петербурга. Этот коллектив можно смело назвать супергруппой: в его составе — опытные музыканты, ранее игравшие в таких известных проектах, как Lex & Команда, Red Elvises, Ля-Миноръ и Портовый Оркестр.

Состав группы:

Алексей "Lex" Блохин — клавиши, вокал (Lex & Команда, Red Elvises, Бахыт Компот)

Игорь Ковчегов — саксофон (Ля-Миноръ, Портовый Оркестр, The Hi-Tones)

Юрий "Хобот" Галинин — контрабас, бэк-вокал (HOBOT & Co, Bison Grass)

Дмитрий "Дус" Давыдов — ударные (Ля-Миноръ, Портовый Оркестр)

Музыка, которая заставит вас танцевать!

Основу репертуара SanPete Specialists составляют энергичные рок-н-ролл и буги, которым невозможно сопротивляться — эта музыка просто уносит в танцевальный вихрь! В программе также представлены джазовые стандарты 40-х годов и хиты блюз-рока, а кроме того — авторские композиции и легендарные песни на английском, итальянском и испанском языках. Музыканты планируют подготовить отдельную ретро-программу на русском языке, так что концерт станет настоящим праздником для всех ценителей ретро-музыки.

Особое внимание заслуживает игра фронтмена Алексея "Lex" Блохина — его фортепианная акробатика поразит даже самых искушённых зрителей.

SanPete Specialists обещают настоящий музыкальный ураган — не упустите возможность погрузиться в атмосферу ритмов прошлого и настоящего!