Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики

Концерт Санкт-Петербургского оркестра саксофонов

Приглашаем на концерт в уютный и комфортабельный зал ДПЦ «Святодуховский». Для вас выступит Санкт-Петербургский оркестр саксофонов, который возглавляет Игорь Кузнецов. Этот уникальный коллектив, основанный в 2019 году, состоит исключительно из саксофонов: сопрано, альт, тенор, баритон и бас. Их огромные выразительные возможности позволяют исполнять музыку самых разных стилей и эпох.

Музыкальная программа

В репертуаре оркестра собраны произведения мировой музыкальной классики, включая шедевры Россини, Сен-Санса, Чайковского и Шостаковича. Вы услышите фрагменты из опер и балетов, оркестровую музыку и народные танцы, которые обретут новые, неповторимые краски в исполнении саксофонов.

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

Обратите внимание! В продаже два вида билетов: с экскурсией в 14:30 (1-5 ряды) и без экскурсии. Увлекательная экскурсия по Александро-Невской Лавре — это возможность посетить один из самых старинных монастырей Петербурга, где покоятся мощи святого князя Александра Невского. Гид расскажет об истории и значении Лавры, её настоятелях и чудотворных иконах.

Сбор гостей и программа концерта

Сбор гостей в концертном зале ДПЦ «Святодуховский». В программе:

Иоганн Штраус (сын) — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Антонин Дворжак — Славянские танцы (№1, 2, 8)

Камиль Сен-Санс — Пляска смерти

Иоганнес Брамс — Венгерский танец № 5

Дмитрий Шостакович — Вальс № 2

Астор Пьяццолла — Либертанго

Морис Равель — Болеро

Витторио Монти — Чардаш

Программа может быть изменена.

Исполнители и продолжительность

Исполнители: Санкт-Петербургский оркестр саксофонов под руководством Игоря Кузнецова. Продолжительность мероприятия составляет 2 часа 30 минут, из которых концерт идет 1 час 10 минут. Начало экскурсии в 14:30, а концерт начнется в 16:00.

Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.