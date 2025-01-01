Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики

Приглашаем петербуржцев и гостей города на особенный концерт к юбилею выдающегося дирижера Санкт-Петербургского оркестра саксофонов Игоря Кузнецова. Это событие состоится в уютном зале ДПЦ «Святодуховский».
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов был основан в 2019 году и с тех пор неутомимо радует зрителей. Руководит оркестром Игорь Кузнецов, который объединил выпускников музыкальных вузов для совместного исполнения произведений на различных разновидностях саксофонов: сопрано, альт, тенор, баритон и бас.
Огромные выразительные возможности саксофонов позволяют коллективу исполнять музыку самых разных стилей и эпох. В репертуаре оркестра можно найти оригинальные сочинения, а также переложения классики, джазовые и эстрадные композиции.
На концерте вы услышите великие шедевры мировой музыкальной классики. В программе представлены произведения таких композиторов, как Гершвин, Шостакович, Пьяццолла и многие другие:
*Обратите внимание, в программе возможны незначительные изменения.
Для зрителей доступны два вида билетов: с экскурсией и без. Увлекательная экскурсия по Александро-Невской Лавре начинается в 16:30 и включает посещение территории монастыря и центрального Свято-Троицкого Собора. Гид расскажет об истории и значении Лавры в жизни города, о чтимых святых и чудотворных иконах, а также о её настоятелях.
Сбор гостей состоится в концертном зале ДПЦ «Святодуховский». Продолжительность концерта составляет 2 часа 30 минут. Начало экскурсии — в 16:30, начало концерта — в 18:00. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность подарить себе блестящий вечер с музыкой Санкт-Петербургского оркестра саксофонов!