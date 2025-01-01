Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики
Киноафиша Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейный концерт Игоря Кузнецова и Санкт-Петербургского оркестра саксофонов

Приглашаем петербуржцев и гостей города на особенный концерт к юбилею выдающегося дирижера Санкт-Петербургского оркестра саксофонов Игоря Кузнецова. Это событие состоится в уютном зале ДПЦ «Святодуховский».

О коллективе

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов был основан в 2019 году и с тех пор неутомимо радует зрителей. Руководит оркестром Игорь Кузнецов, который объединил выпускников музыкальных вузов для совместного исполнения произведений на различных разновидностях саксофонов: сопрано, альт, тенор, баритон и бас.

Огромные выразительные возможности саксофонов позволяют коллективу исполнять музыку самых разных стилей и эпох. В репертуаре оркестра можно найти оригинальные сочинения, а также переложения классики, джазовые и эстрадные композиции.

Программа вечера

На концерте вы услышите великие шедевры мировой музыкальной классики. В программе представлены произведения таких композиторов, как Гершвин, Шостакович, Пьяццолла и многие другие:

  • Леонард Бернстайн — Увертюра к оперетте «Кандид»
  • Джордж Гершвин — «Кубинская увертюра»
  • Иоганн Штраус — Вальс «Сказки Венского леса»
  • Херонимо Хименес — Интермедия из сарсуэлы «Свадьба Луиса Алонсо»
  • Эдвард Элгар — Salut d’amour
  • Артуро Маркес — Танец № 2
  • Дмитрий Шостакович — Вальс из Джазовой сюиты № 1
  • Астор Пьяццолла — Либертанго

*Обратите внимание, в программе возможны незначительные изменения.

Экскурсия по Александро-Невской Лавре

Для зрителей доступны два вида билетов: с экскурсией и без. Увлекательная экскурсия по Александро-Невской Лавре начинается в 16:30 и включает посещение территории монастыря и центрального Свято-Троицкого Собора. Гид расскажет об истории и значении Лавры в жизни города, о чтимых святых и чудотворных иконах, а также о её настоятелях.

Информация для зрителей

Сбор гостей состоится в концертном зале ДПЦ «Святодуховский». Продолжительность концерта составляет 2 часа 30 минут. Начало экскурсии — в 16:30, начало концерта — в 18:00. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность подарить себе блестящий вечер с музыкой Санкт-Петербургского оркестра саксофонов!

Купить билет на концерт Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры мировой классики

Помощь с билетами
В других городах
Январь
8 января четверг
18:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
6+
Классическая музыка
Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
18 января в 19:00 У Финляндского
от 2000 ₽
Чаплин Руж-Феерия
18+
Эстрада Вечеринка
Чаплин Руж-Феерия
17 января в 19:30 Чаплин-холл
от 3500 ₽
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
18+
Хип-хоп
вертушка газманова, мц жесткое ограничение, чичако
12 декабря в 19:00 Рассвет
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше