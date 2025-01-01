Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце
Киноафиша Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приглашаем на концерт Санкт-Петербургского оркестра саксофонов

Станьте частью уникального музыкального события в одном из самых роскошных залов Петербурга — Зеркальном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских. Этот дворец, последний частный на Невском проспекте, был построен в XIX веке и поражает своей архитектурой и интерьером.

В программе концерта — самые популярные произведения классической музыки, которые заряжают положительной энергией. Вы услышите выступление Санкт-Петербургского оркестра саксофонов под управлением Игоря Кузнецова, который является бессменным руководителем оркестра с момента его основания в 2019 году.

О Оркестре

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов объединяет талантливых музыкантов — выпускников музыкальных вузов. В составе оркестра представлены все основные виды саксофонов: сопрано, альт, тенор, баритон и бас. Эти инструменты обладают огромными выразительными возможностями и позволяют исполнять разнообразную музыку, включая оригинальные сочинения, классическую музыку, джаз и эстрадные композиции.

Программа вечера

Вас ждут произведения мировой музыкальной классики. Среди шедевров, которые прозвучат в этот вечер:

  • Иоганн Штраус (сын) — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»
  • Петр Чайковский — Испанский танец
  • Артуро Маркес — Данзон № 2
  • Энтони Хопкинс — And the Waltz goes on
  • Иоганнес Брамс — Венгерский танец № 5
  • Дмитрий Шостакович — Вальс № 2
  • Астор Пьяццолла — Либертанго
  • Иоганн Штраус (сын) — Персидский марш
  • Иоганн Штраус (отец) — Марш Радецкого
  • Витторио Монти — Чардаш

Исполнители

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов
Художественный руководитель и дирижер — Игорь Кузнецов

Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность подарить себе блестящий вечер с великолепной музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
3 сентября в 20:00 Butcher & Banker
от 990 ₽
Стендап ночь
18+
Юмор
Стендап ночь
20 сентября в 23:00 Homie Lounge
от 500 ₽
Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс
6+
Мастер-класс
Роспись игрушки Лабубу в центре Петербурга от Артвайбс
3 октября в 19:00 Tillander
от 3800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше