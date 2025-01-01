Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце

Станьте частью уникального музыкального события в одном из самых роскошных залов Петербурга — Зеркальном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских. Этот дворец, последний частный на Невском проспекте, был построен в XIX веке и поражает своей архитектурой и интерьером.
В программе концерта — самые популярные произведения классической музыки, которые заряжают положительной энергией. Вы услышите выступление Санкт-Петербургского оркестра саксофонов под управлением Игоря Кузнецова, который является бессменным руководителем оркестра с момента его основания в 2019 году.
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов объединяет талантливых музыкантов — выпускников музыкальных вузов. В составе оркестра представлены все основные виды саксофонов: сопрано, альт, тенор, баритон и бас. Эти инструменты обладают огромными выразительными возможностями и позволяют исполнять разнообразную музыку, включая оригинальные сочинения, классическую музыку, джаз и эстрадные композиции.
Вас ждут произведения мировой музыкальной классики. Среди шедевров, которые прозвучат в этот вечер:
Санкт-Петербургский оркестр саксофонов
Художественный руководитель и дирижер — Игорь Кузнецов
Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность подарить себе блестящий вечер с великолепной музыкой!