Санкт-Петербургский оркестр саксофонов. Шедевры классики во дворце

Приглашаем на концерт Санкт-Петербургского оркестра саксофонов

Станьте частью уникального музыкального события в одном из самых роскошных залов Петербурга — Зеркальном зале Дворца князей Белосельских-Белозерских. Этот дворец, последний частный на Невском проспекте, был построен в XIX веке и поражает своей архитектурой и интерьером.

В программе концерта — самые популярные произведения классической музыки, которые заряжают положительной энергией. Вы услышите выступление Санкт-Петербургского оркестра саксофонов под управлением Игоря Кузнецова, который является бессменным руководителем оркестра с момента его основания в 2019 году.

О Оркестре

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов объединяет талантливых музыкантов — выпускников музыкальных вузов. В составе оркестра представлены все основные виды саксофонов: сопрано, альт, тенор, баритон и бас. Эти инструменты обладают огромными выразительными возможностями и позволяют исполнять разнообразную музыку, включая оригинальные сочинения, классическую музыку, джаз и эстрадные композиции.

Программа вечера

Вас ждут произведения мировой музыкальной классики. Среди шедевров, которые прозвучат в этот вечер:

Иоганн Штраус (сын) — Увертюра к оперетте «Летучая мышь»

Петр Чайковский — Испанский танец

Артуро Маркес — Данзон № 2

Энтони Хопкинс — And the Waltz goes on

Иоганнес Брамс — Венгерский танец № 5

Дмитрий Шостакович — Вальс № 2

Астор Пьяццолла — Либертанго

Иоганн Штраус (сын) — Персидский марш

Иоганн Штраус (отец) — Марш Радецкого

Витторио Монти — Чардаш

Исполнители

Санкт-Петербургский оркестр саксофонов

Художественный руководитель и дирижер — Игорь Кузнецов

Длительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Мероприятие рекомендовано для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность подарить себе блестящий вечер с великолепной музыкой!