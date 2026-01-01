Санкт-Петербургский государственный АСО А.Титов

Концерты Симфонического Оркестра в Филармонии Петербурга

Санкт-Петербургская государственная филармония приглашает вас на серию уникальных концертов, где выступит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Александра Титова. В программе представлены три концерта для фортепиано с оркестром, а также несколько знаковых произведений для слушателей, ценящих классическую музыку.

Программа концертов

Первая часть концерта включает в себя:

Концерт для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор, соч. 1 – солист Николай Мажара.

Концерт для фортепиано с оркестром № 4 соль минор, соч. 40 – солист Мирослав Култышев.

Концерт для фортепиано с оркестром № 2 до минор, соч. 18 – солист Александр Кашпурин.

К тому же, в рамках программы будет звучать вторая редакция концерта для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор, а также Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 43 с солистами Олегом Вайнштейном и Натальей Лисановой.

Завершение программы

Концерт завершится концертом для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 с Евгением Изотовым в роли солиста, который удивит аудиторию виртуозностью исполнения.

Поддержка Филармонического общества

Данные мероприятия поддерживаются Фондом поддержки и развития Филармонического общества Санкт-Петербурга, который активно способствует продвижению классической музыки в нашем городе.

