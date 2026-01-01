Санкт-Петербургский государственный АСО А.Титов

Санкт-Петербургская государственная филармония приглашает вас на серию уникальных концертов, где выступит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением дирижёра Александра Титова. В программе представлены три концерта для фортепиано с оркестром, а также несколько знаковых произведений для слушателей, ценящих классическую музыку.
К тому же, в рамках программы будет звучать вторая редакция концерта для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор, а также Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 43 с солистами Олегом Вайнштейном и Натальей Лисановой.
Концерт завершится концертом для фортепиано с оркестром № 3 ре минор, соч. 30 с Евгением Изотовым в роли солиста, который удивит аудиторию виртуозностью исполнения.
Данные мероприятия поддерживаются Фондом поддержки и развития Филармонического общества Санкт-Петербурга, который активно способствует продвижению классической музыки в нашем городе.
