Санкт-Петербургский государственный АСО А.Титов, И.Папоян

Музыка Чайковского в исполнении петербургских мастеров

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии выступит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением выдающегося дирижёра Александра Титова. В качестве солиста на сцену выйдет талантливый пианист Илья Папоян.

В программе концерта зрители смогут насладиться творениями одного из величайших композиторов классической музыки - Петра Ильича Чайковского. В концерте звучат:

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром

Фантазия для фортепиано с оркестром

Эта программа станет отличным выбором для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Чайковского. Не упустите возможность насладиться великолепным звучанием оркестра и мастерством исполнителей!