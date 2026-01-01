Санкт-Петербургский государственный АСО А.Титов, И.Папоян
6+
О концерте

Музыка Чайковского в исполнении петербургских мастеров

В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии выступит Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр под управлением выдающегося дирижёра Александра Титова. В качестве солиста на сцену выйдет талантливый пианист Илья Папоян.

В программе концерта зрители смогут насладиться творениями одного из величайших композиторов классической музыки - Петра Ильича Чайковского. В концерте звучат:

  • Концерт № 1 для фортепиано с оркестром
  • Концерт № 2 для фортепиано с оркестром
  • Концерт № 3 для фортепиано с оркестром
  • Фантазия для фортепиано с оркестром

Эта программа станет отличным выбором для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Чайковского. Не упустите возможность насладиться великолепным звучанием оркестра и мастерством исполнителей!

Сентябрь
4 сентября пятница
19:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 700 ₽

