Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова

Санкт-Петербургский джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова приглашает вас на уникальное музыкальное событие. Этот оркестр является одним из лучших молодежных джазовых ансамблей России и резидентом известного Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.
В программе оркестра – как классические джазовые композиции, так и современные произведения. Профессионализм музыкантов и их энергия создают неповторимую атмосферу, которая погружает зрителей в мир джаза. Вы сможете насладиться виртуозным исполнением, которое покоряет сердца меломанов.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Спектакль состоится в уютной атмосфере Джаз-клуба Игоря Бутмана. Подробности о дате и времени можно узнать на сайте клуба.
Приходите и окунитесь в мир джазовой музыки с Санкт-Петербургским джазовым оркестром!