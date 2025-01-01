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Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова
Киноафиша Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова

Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова: музыкальная магия на сцене

Санкт-Петербургский джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова приглашает вас на уникальное музыкальное событие. Этот оркестр является одним из лучших молодежных джазовых ансамблей России и резидентом известного Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

О спектакле

В программе оркестра – как классические джазовые композиции, так и современные произведения. Профессионализм музыкантов и их энергия создают неповторимую атмосферу, которая погружает зрителей в мир джаза. Вы сможете насладиться виртуозным исполнением, которое покоряет сердца меломанов.

Интересные факты

  • Оркестр был основан в 2004 году и с тех пор зарекомендовал себя на отечественной и международной сценах.
  • В репертуаре оркестра – произведения как известных композиторов, так и современных авторов.
  • Сергей Богданов, художественный руководитель оркестра, является признанным музыкантом и композитором, который активно содействует развитию джазовой культуры в России.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Спектакль состоится в уютной атмосфере Джаз-клуба Игоря Бутмана. Подробности о дате и времени можно узнать на сайте клуба.

Приходите и окунитесь в мир джазовой музыки с Санкт-Петербургским джазовым оркестром!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 августа
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 8 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 22 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

ЗКР, Ю.Башмет, Б.Березовский
6+
Классическая музыка
ЗКР, Ю.Башмет, Б.Березовский
28 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 1400 ₽
Легенды Испании
6+
Живая музыка
Легенды Испании
5 ноября в 19:00 Музей музыки
от 300 ₽
Органный концерт при свечах «Пять веков органа: от Баха до Циммера»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «Пять веков органа: от Баха до Циммера»
8 августа в 19:30 Римско-католический храм Святого Станислава
от 900 ₽
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