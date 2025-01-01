Санкт-Петербургский джазовый оркестр п/у Сергея Богданова: музыкальная магия на сцене

Санкт-Петербургский джазовый оркестр под управлением Сергея Богданова приглашает вас на уникальное музыкальное событие. Этот оркестр является одним из лучших молодежных джазовых ансамблей России и резидентом известного Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге.

О спектакле

В программе оркестра – как классические джазовые композиции, так и современные произведения. Профессионализм музыкантов и их энергия создают неповторимую атмосферу, которая погружает зрителей в мир джаза. Вы сможете насладиться виртуозным исполнением, которое покоряет сердца меломанов.

Интересные факты

Оркестр был основан в 2004 году и с тех пор зарекомендовал себя на отечественной и международной сценах.

В репертуаре оркестра – произведения как известных композиторов, так и современных авторов.

Сергей Богданов, художественный руководитель оркестра, является признанным музыкантом и композитором, который активно содействует развитию джазовой культуры в России.

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Спектакль состоится в уютной атмосфере Джаз-клуба Игоря Бутмана. Подробности о дате и времени можно узнать на сайте клуба.

Приходите и окунитесь в мир джазовой музыки с Санкт-Петербургским джазовым оркестром!