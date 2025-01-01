Меню
О концерте
Билеты от 4500₽
SANDRA FRAKENBERG: рождественский вокальный джаз
SANDRA FRAKENBERG: рождественский вокальный джаз
джаз
Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Купить билет на концерт SANDRA FRAKENBERG: рождественский вокальный джаз
Помощь с билетами
Декабрь
28 декабря
воскресенье
17:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 5500 ₽
20:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 4500 ₽
В ближайшие дни
6+
Этно
Namgar
22 апреля в 19:00
Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
12+
Фолк
Святки вы, святки!
16 января в 19:00
Музыкальная квартира на Тверской
от 500 ₽
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
4 января в 16:00
Standup Café
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
