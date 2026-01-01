Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Sandor Torres. Поэма
Билеты от 700₽
Киноафиша Sandor Torres. Поэма

Sandor Torres. Поэма

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте

Вечер современной музыки и балета «Поэма»

4 сентября 2026 года пианист и композитор Сандор Торрес приглашает на пронзительный и вдохновляющий вечер «Поэма». Это событие станет уникальной встречей музыки и танца, где живой звук создаст атмосферу настоящего искусства и открытых эмоций.

В программе вечера - проникновенные фортепианные произведения, которые будут сочетаться с изящными балетными постановками. Каждое выступление погрузит зрителей в атмосферу романтики и элегантности, даря ощущение сценического волшебства.

После концерта у гостей будет возможность пообщаться и обсудить впечатления в неформальной обстановке. Специальным гостем вечера станет хореограф и балерина Индира Мена, выпускница Национальной балетной школы имени Фернандо Алонсо в Гаване. Это шанс увидеть профессионала, вносящего в искусство свою уникальную лепту.

Не упустите возможность насладиться этой восхитительной симфонией музыки и танца!

Купить билет на концерт Sandor Torres. Поэма

Помощь с билетами
Сентябрь
4 сентября пятница
19:00
Библиотека иностранной литературы им. Рудомино Москва, Николоямская, 1
от 700 ₽

В ближайшие дни

Андрей Серебренников. Сольный концерт
18+
Юмор

Андрей Серебренников. Сольный концерт

18 сентября в 19:00 Still Standup Moscow
от 1000 ₽
Алиса Вокс
18+
Рок

Алиса Вокс

10 октября в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли
16+
Классическая музыка

Чио-Чио-Сан. Рассказ гейши: Екатерина Гусева и Сергей Ли

16 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше