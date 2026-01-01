Sandor Torres. Поэма

Вечер современной музыки и балета «Поэма»

4 сентября 2026 года пианист и композитор Сандор Торрес приглашает на пронзительный и вдохновляющий вечер «Поэма». Это событие станет уникальной встречей музыки и танца, где живой звук создаст атмосферу настоящего искусства и открытых эмоций.

В программе вечера - проникновенные фортепианные произведения, которые будут сочетаться с изящными балетными постановками. Каждое выступление погрузит зрителей в атмосферу романтики и элегантности, даря ощущение сценического волшебства.

После концерта у гостей будет возможность пообщаться и обсудить впечатления в неформальной обстановке. Специальным гостем вечера станет хореограф и балерина Индира Мена, выпускница Национальной балетной школы имени Фернандо Алонсо в Гаване. Это шанс увидеть профессионала, вносящего в искусство свою уникальную лепту.

Не упустите возможность насладиться этой восхитительной симфонией музыки и танца!