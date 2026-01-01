Sandor Torres & Sandor´s Trio

Концерт "Libre": Музыкальная Свобода в Исполнении Sandor's Trio

Пианист и композитор Sandor Torres вместе с коллективом Sandor's Trio представляют эксклюзивную программу “Libre”, которая объединяет различные культуры, эмоции и творческую свободу. Этот концерт становится настоящим музыкальным событием, в котором переплетаются джаз, фанк, фьюжн, дансон, танго и world music.

Единство Жанров

Программа "Libre" — это художественный проект, предлагающий слушателям уникальный опыт, выходящий за рамки привычного. В исполнении Sandor Torres зрители смогут услышать как авторские композиции, включая “Danzón Detalles”, “Red and white”, “Tango maldito” и “Pantalones verdes”, так и знаменитые произведения, такие как “Я тебя отвоюю”, “Dos gardenias” и “Summertime”.

Музыкальная Искренность

Программа раскрывает автора в его наиболее подлинном состоянии: без ограничений и рамок. Sandor Torres управляет эмоциями зрителей через музыкальные потоки, делая “Libre” не просто концепцией, а глубоким чувственным опытом.

Состав Исполнителей

Концерт обещает быть ярким музыкальным событием. Исполнители:

Sandor Torres — рояль

Norlan Maturell — перкуссия

Сергей Сокулер — бас

Специальный гость — Indira Mena

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального приключения!