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Sandor Torres & Sandor´s Trio
Билеты от 700₽
Киноафиша Sandor Torres & Sandor´s Trio

Sandor Torres & Sandor´s Trio

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт "Libre": Музыкальная Свобода в Исполнении Sandor's Trio

Пианист и композитор Sandor Torres вместе с коллективом Sandor's Trio представляют эксклюзивную программу “Libre”, которая объединяет различные культуры, эмоции и творческую свободу. Этот концерт становится настоящим музыкальным событием, в котором переплетаются джаз, фанк, фьюжн, дансон, танго и world music.

Единство Жанров

Программа "Libre" — это художественный проект, предлагающий слушателям уникальный опыт, выходящий за рамки привычного. В исполнении Sandor Torres зрители смогут услышать как авторские композиции, включая “Danzón Detalles”, “Red and white”, “Tango maldito” и “Pantalones verdes”, так и знаменитые произведения, такие как “Я тебя отвоюю”, “Dos gardenias” и “Summertime”.

Музыкальная Искренность

Программа раскрывает автора в его наиболее подлинном состоянии: без ограничений и рамок. Sandor Torres управляет эмоциями зрителей через музыкальные потоки, делая “Libre” не просто концепцией, а глубоким чувственным опытом.

Состав Исполнителей

Концерт обещает быть ярким музыкальным событием. Исполнители:

  • Sandor Torres — рояль
  • Norlan Maturell — перкуссия
  • Сергей Сокулер — бас
  • Специальный гость — Indira Mena

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального приключения!

Купить билет на концерт Sandor Torres & Sandor´s Trio

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Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Библиотека иностранной литературы им. Рудомино Москва, Николоямская, 1
от 700 ₽

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