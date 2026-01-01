Самая знаменитая пьеса Александра Володина на сцене Театра им. Камала

«Эта история произошла в Ленинграде, на одной из улиц, в одном из домов. Началась она задолго до этих пяти вечеров и кончится еще нескоро. Зима, по вечерам валит снег. Он волнует сердце воспоминаниями о школьных каникулах, о встречах в парадном, о прошлых зимах»... Так начинает свою самую известную пьесу «Пять вечеров» Александр Володин.

Действие происходит в сложное время — во второй половине 50-х годов, когда боль воспоминаний о войне и блокаде пронизывает каждую реплику. Главный герой, Ильин, в первой картине вспоминает: «А до войны здесь жила моя первая любовь». В финале Тамара добавляет: «Только бы войны не было». Эти слова подчеркивают трагизм и надежду, которые пронизывают пьесу.

Режиссерская интерпретация

Айдар Заббаров, режиссер спектакля, считает, что эта история вне времени. Он видит в ней универсальную тему о возвращении мужчины и ожидании женщины. Здесь можно провести параллели с мифом об Одиссее и Пенелопе. Такой подход, по мнению Заббарова, привлечет современного зрителя, ведь эта история может происходить не только в Ленинграде или Санкт-Петербурге, но и где-то на белом свете, возможно, здесь и сейчас...

Интересные факты

Спектакль «Пять вечеров» стал знаковым для многих театров, так как затрагивает вечные темы любви, потерь и надежды. Эта пьеса была написана в 1973 году, но ее актуальность не угасает. В различные годы в ней играли множество известных актеров, и каждый раз спектакль открывает новую грань человеческих чувств.

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