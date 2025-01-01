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Киноафиша San Remo Viva Italia

San Remo Viva Italia

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Итальянская Ночь с San Remo Band

Приглашаем вас на незабываемый вечер, наполненный музыкой и атмосферой Италии! San Remo Band, известная своими яркими выступлениями, снова порадует зрителей своими музыкальными шедеврами.

Музыкальное Путешествие

San Remo Band — это уникальная команда, которая привносит в Россию 100% итальянский стиль. Под руководством Олега Каповани, музыканты исполняют знаменитые хиты Адриано Челентано, Ricchi e Poveri, Eros Ramazzotti и многих других. Их концерты — это всегда феерия эмоций и качественной музыки.

Что Ожидать

На этом концерте вас ждут популярные мелодии и зажигательные ритмы, которые перенесут вас в солнечную Италию. Атмосфера вечера будет наполнена яркими красками и вкусной итальянской кухней, что сделает ваше времяпрепровождение особенно запоминающимся.

Билеты и Бронирование

Стоимость входного билета составляет всего 500 рублей. Для желающих насладиться атмосферой в компании, бронь столов осуществляется с депозитом 1000 рублей с человека. Не упустите возможность окунуться в мир итальянской музыки и культуры!

Приходите и зарядитесь положительными эмоциями от выступления San Remo Band!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 500 ₽

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