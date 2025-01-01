Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
San Pete Specialists
Киноафиша San Pete Specialists

San Pete Specialists

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

San Pete Specialists: Концерт в "Музыка, кофе и вина"

Добро пожаловать на уникальное музыкальное событие! Концерт группы San Pete Specialists пройдет в атмосферном месте — Музыка, кофе и вина. Это отличный повод насладиться живой музыкой в комфортной обстановке.

О группе

San Pete Specialists — это коллектив, который объединяет различные музыкальные стили и жанры. Их репертуар включает как оригинальные композиции, так и интерпретации популярных хитов. Каждый концерт превращается в настоящее шоу благодаря харизматичным выступлениям и оригинальной подаче.

Атмосфера вечера

Музыка, кофе и вина известны своим уютным интерьером и приветливой атмосферой. Здесь можно не только насладиться живым звуком, но и расслабиться с бокалом хорошего вина или чашечкой ароматного кофе. Это идеальное место для встречи с друзьями или романтического свидания.

Забавные факты

  • Концерты San Pete Specialists часто сопровождаются интерактивными элементами — зрители могут участвовать в создании музыки!
  • Группа активно поддерживает локальную культуру и сотрудничает с местными художниками и музыкантами.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера! Присоединяйтесь к San Pete Specialists в уютном пространстве Музыка, кофе и вина.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Музыка кофе и вина Санкт-Петербург, Невский просп., 60
19:30

В ближайшие дни

Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
6+
Классическая музыка Джаз
Магия свечей. «Классика в джазе. От Щелкунчика до Кармен» в Оранжерее
19 ноября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2900 ₽
Орган в Планетарии
0+
Классическая музыка
Орган в Планетарии
3 октября в 21:00 Планетарий 1
от 2000 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
19 сентября в 21:00 Квартира 8
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше