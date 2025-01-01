Самый умный комик (съемка)

Съемка концерта в Театре на Цветном

Уважаемые гости! Обратите внимание, что на входе в театр будет проверяться паспорт. Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы.

Интеллектуально-юмористическая викторина

Приглашаем вас на уникальную интеллектуально-юмористическую викторину, где комики будут отвечать на непростые вопросы Кости Пушкина. Соревнуясь друг с другом, они постараются выяснить, кто из них самый умный, самый аргументированный и, конечно же, достойный забрать денежный приз!

Расписание мероприятий

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Вот расписание:

1-й сеанс: Сбор в 16:15, начало в 17:00

Сбор в 16:15, начало в 17:00 2-й сеанс: Сбор в 19:45, начало в 20:30

Приходите и поддержите ваших любимых комиков в этой увлекательной игре ума и юмора!