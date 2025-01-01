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Билеты от 1000₽
Киноафиша Самый умный комик (съемка)

Самый умный комик (съемка)

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Съемка концерта в Театре на Цветном

Уважаемые гости! Обратите внимание, что на входе в театр будет проверяться паспорт. Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы.

Интеллектуально-юмористическая викторина

Приглашаем вас на уникальную интеллектуально-юмористическую викторину, где комики будут отвечать на непростые вопросы Кости Пушкина. Соревнуясь друг с другом, они постараются выяснить, кто из них самый умный, самый аргументированный и, конечно же, достойный забрать денежный приз!

Расписание мероприятий

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Вот расписание:

  • 1-й сеанс: Сбор в 16:15, начало в 17:00
  • 2-й сеанс: Сбор в 19:45, начало в 20:30

Приходите и поддержите ваших любимых комиков в этой увлекательной игре ума и юмора!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
18:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽

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