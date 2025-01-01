Самый умный комик (съемка)

Уважаемые гости! Обратите внимание, что на входе в театр будет проверяться паспорт. Пожалуйста, не забудьте взять с собой документы.
Приглашаем вас на уникальную интеллектуально-юмористическую викторину, где комики будут отвечать на непростые вопросы Кости Пушкина. Соревнуясь друг с другом, они постараются выяснить, кто из них самый умный, самый аргументированный и, конечно же, достойный забрать денежный приз!
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события! Вот расписание:
Приходите и поддержите ваших любимых комиков в этой увлекательной игре ума и юмора!