Самый Страшный Halloween 2025

Хэллоуин вечеринка в Санкт-Петербурге

Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы собираются на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга – Самый Страшный Halloween. Этот уникальный двухдневный марафон пройдет на двух сценах клуба Factory 3 и обещает стать незабываемым событием для всех любителей альтернативной культуры.

Невероятные выступления

В программе фестиваля выступят лучшие артисты, представляющие разнообразные направления альтернативной музыки. В первый день на большой сцене вас ждут:

Tardigrade

Inferno

Deform Dominia

Кроу

Repus

Tuto Matos

Konfirmat

C_File

Strontium

The Pulsar

The Witch Said No

На малой сцене выступят:

Coldleap

Deus

Deus O!

Glass Delusion

Apnoie

Bionoid

Void Error

Ninahod

Technovintage

Nicole Gaultier

Второй день, полон сюрпризов

Во второй день на большой сцене вас ждут:

Roman Rain

Illidiance

Xe-None

Witchcraft

Dance My Darling

Strong Product

Raindigo

Турбо Хтонь

Dreamveil

+ специальный гость (анонс в сентябре)

На малой сцене выступят:

F.O.R.

Mental Discipline

White

Vodevil

Πлачь

Ʒемля

Private Cabinet

Razmotchiki Katushek

Pretty Hate Machine

true covers from 2007 \m/

Crywavybaby

Tempête Astray

Уникальная атмосфера

Фестиваль обещает не только музыкальные выступления. Вас ждут антуражные фейсарт и фотозоны, великолепные шоу-программы и соответствующая визуальная атмосфера. Это мероприятие станет настоящей возможностью насладиться живой музыкой и окунуться в эстетику ужаса и праздника одновременно.

Подходите к узлам истории!

Не бойтесь пережить с нами самый темный уикенд года. Присоединяйтесь к Самому Страшному Halloween и станьте частью таинственной истории!