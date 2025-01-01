Самый Страшный Halloween 2025

Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы собираются на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга – Самый Страшный Halloween. Этот уникальный двухдневный марафон пройдет на двух сценах клуба Factory 3 и обещает стать незабываемым событием для всех любителей альтернативной культуры.
В программе фестиваля выступят лучшие артисты, представляющие разнообразные направления альтернативной музыки. В первый день на большой сцене вас ждут:
На малой сцене выступят:
Во второй день на большой сцене вас ждут:
На малой сцене выступят:
Фестиваль обещает не только музыкальные выступления. Вас ждут антуражные фейсарт и фотозоны, великолепные шоу-программы и соответствующая визуальная атмосфера. Это мероприятие станет настоящей возможностью насладиться живой музыкой и окунуться в эстетику ужаса и праздника одновременно.
Не бойтесь пережить с нами самый темный уикенд года. Присоединяйтесь к Самому Страшному Halloween и станьте частью таинственной истории!