Самый Страшный Halloween 2025
Хэллоуин вечеринка в Санкт-Петербурге

Традиционно в первые дни ноября поклонники мистической атмосферы собираются на крупнейший фестиваль альтернативной сцены Петербурга – Самый Страшный Halloween. Этот уникальный двухдневный марафон пройдет на двух сценах клуба Factory 3 и обещает стать незабываемым событием для всех любителей альтернативной культуры.

Невероятные выступления

В программе фестиваля выступят лучшие артисты, представляющие разнообразные направления альтернативной музыки. В первый день на большой сцене вас ждут:

  • Tardigrade
  • Inferno
  • Deform Dominia
  • Кроу
  • Repus
  • Tuto Matos
  • Konfirmat
  • C_File
  • Strontium
  • The Pulsar
  • The Witch Said No

На малой сцене выступят:

  • Coldleap
  • Deus
  • Deus O!
  • Glass Delusion
  • Apnoie
  • Bionoid
  • Void Error
  • Ninahod
  • Technovintage
  • Nicole Gaultier

Второй день, полон сюрпризов

Во второй день на большой сцене вас ждут:

  • Roman Rain
  • Illidiance
  • Xe-None
  • Witchcraft
  • Dance My Darling
  • Strong Product
  • Raindigo
  • Турбо Хтонь
  • Dreamveil
  • + специальный гость (анонс в сентябре)

На малой сцене выступят:

  • F.O.R.
  • Mental Discipline
  • White
  • Vodevil
  • Πлачь
  • Ʒемля
  • Private Cabinet
  • Razmotchiki Katushek
  • Pretty Hate Machine
  • true covers from 2007 \m/
  • Crywavybaby
  • Tempête Astray

Уникальная атмосфера

Фестиваль обещает не только музыкальные выступления. Вас ждут антуражные фейсарт и фотозоны, великолепные шоу-программы и соответствующая визуальная атмосфера. Это мероприятие станет настоящей возможностью насладиться живой музыкой и окунуться в эстетику ужаса и праздника одновременно.

Подходите к узлам истории!

Не бойтесь пережить с нами самый темный уикенд года. Присоединяйтесь к Самому Страшному Halloween и станьте частью таинственной истории!

В других городах

Санкт-Петербург, 1 ноября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
17:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
17:30 от 2000 ₽

